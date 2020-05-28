Кіпр оплатить відпустку туристам, які підхоплять коронавірус на острові



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Влада Кіпру чекає туристів на острові

На Кіпрі працюватиме спеціальна лікарня зі 100 ліжками для туристів, які інфікувалися

Влада Кіпру обіцяє покрити майже всі витрати на відпочинок туристів, які інфікуються SARS-CoV-2 на острові.

Про це повідомляє BBC.

Уряд Кіпру заявив, що заплатить за проживання, їжі та ліки для туриста, у якого виявлять Covid-19, та його сім'ї. Туристам потрібно буде оплатити лише квитки туди-назад та поїздку з аеропорту.

На Кіпрі працюватиме спеціальна лікарня зі 100 ліжками для туристів, які інфікувалися. Також хворі та їхні родини зможуть жити в спеціальному «карантинному» готелі на 500 номерів.

Таким чином влада намагається заохотити приїжджати на острів, адже там зафіксували невелику кількість випадків Covid-19. За даними Worldometers, коронавірусне захворювання там підтвердили у 939 людей, від ускладнень померли 17 людей та 594 одужали. Крім того, торік туризм забезпечив 15% ВВП країни.

З 9 червня на Кіпр вже дозволили прилетіти туристам із Німеччини, Греції, Ізраїлю та Мальти.

Також цього тижня На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19.

Влада Кіпру схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія.

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.