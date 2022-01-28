Перше в Україні місто затвердило декларацію про Європейський зелений курс

Європейський зелений курс (New Green Deal) має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки

Вінниця стала першим містом в Україні, влада якого затвердила декларацію про Зелений курс. Також в місті затвердили дорожню карту, за якою місто розвиватиметься у так званому «зеленому напрямку». Основою для Зеленого курсу Вінниці став аналогічний європейський документ, затверджений у 2019 році.

Відповідне рішення депутати міської ради одноголосно затвердили сьогодні, 28 січня, під час чергової сесії.

Про Зелений курс Європи та Вінниці

За словами директора департаменту економіки та інвестицій міської ради Максима Мартьянова, Європейський зелений курс, який було взято за основу для вінницького, є «найповнішою та найамбітнішою програмою захисту клімату і довкілля, прийнятою Європейським союзом. Це стратегія, яка має перетворити ЄС на ресурсоефективну економіку, в якій до 2050 буде нульовий баланс викидів парникових газів, а економічне зростання не буде залежати від інтенсивності використання природних ресурсів».

Так, у презентації посадовця йдеться, що основною метою ЄЗК (Європейського зеленого курсу) є кліматично нейтральна Європа до 2050 року. Досягнути цього хочуть наступними кроками:

Скорочення викидів парникових газів до 2030 року принаймні до 50-55% порівняно з 1990 роком;

Не менше 30% інвестиційного фонду спрямовується на боротьбу зі зміною клімату;

Встановлення 1 млн громадських зарядних станцій для електромобілів до 2025 року;

На 90% зменшення викидів парникових газів від транспортного сектору.

Відомо, що в екологічному напрямку Україна, як держава, рухається протягом останніх років. Все почалося із ратифікації Паризької угоди 14 липня 2016 року, яка регулює заходи зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. 3 березня 2021 року Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. В ній, за словами Мартьянова, були визначені заходи щодо декарбонізації економіки, підвищення енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії, а також розвитку так званої циркулярної економіки.

Вже 30 липня 2021 року було прийнято Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди. Так, нова кліматична ціль України передбачає необхідність до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком. Для цього планується модернізація енергетичних та промислових підприємств. Розвиток з відновлювальних джерел енергії, заходи з енергоефективності в усіх секторах та галузях економіки, збільшення частки органічного сільського господарства, електрифікація та оновлення транспорту тощо.

20 жовтня ж Кабмін схвалив Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. У листопаді відбувся Кліматичний саміт в Глазго, до якого також долучилась українська сторона. Україна долучилась до ініціатив та декларацій, які були ухвалені під час саміту. За словами Максима Мартьянова, серед них: Альянс із припинення використання вугілля при виробництві електричної енергії, глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану, а також декларація лідерів Глазго про стале лісо- та землекористування.

Як каже посадовець щодо напрямків впровадження зеленого курсу у Вінниці, вони передбачені в дорожній карті й можуть бути об’єднанні в наступні сектори:

Запобігання змінам клімату та адаптація до них;

Біорізноманіття, що передбачає створення Єдиної концепції озеленення, створення та затвердження реалізації блакитно-зеленої інфраструктури;

Питання промислової політики. Зокрема, йдеться про участь Вінниці в зелених альянсах Європи, зокрема, з питань чистого водню, а також сприяння в переході малих та середніх підприємств до чистих товарів та послуг;

Стале харчування і зелене сільське господарство;

Питання поводження з відходами, зокрема, сприяння переходу до Концепції «Місто 0 відходів»;

Стала та розумна мобільність, що передбачає максимальний перехід на транспорт з нульовим показником викидів, зокрема, з використанням максимально електроенергії та водню як джерел палива;

Також йдеться про енергоефективність та освітні компоненти.

Щодо переваг приєднання до ЄЗК, то для Вінниці та України загалом йдеться про:

Використання нових механізмів та втілення в життя інноваційних ідей щодо покращення міського простору і підвищення екологічної якості життя;

Залучення зеленого фінансування та інвестицій;

Вихід на ринок ЄС тощо.

Першочергово у Вінниці планується: Реорганізувати відділ з охорони довкілля та моніторингу якості атмосферного повітря в структурі департаменту економіки та інвестицій міської ради;

Провести оцінку вразливості міста до змін клімату;

Розробити та імплементувати стратегії з адаптації міста до зміни клімату та плану дій як компоненту її реалізації;

Врахувати питання пом’якшення клімату при розробці стратегічних, програмних документів, а також документів державного планування Вінницької міської ради та оновлення існуючих.

Повністю ознайомитися із Зеленим курсом Вінниці можна за цим посиланням.

Під час ухвалення зеленого курсу на зв’язку з міською радою також був посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас, який сказав наступне:

«Мені приємно, що ваше місто, місцева спільнота та люди активно працюють над земельним перетворенням громади. Свою роль у пом’якшенні наслідків кліматичних змін та розбудови стійкості відіграють не лише національні чи місцеві органі влади, а й кожен громадянин. Саме тому ваша ініціатива є надзвичайно важливою і повністю збігається з ініціативами, започаткованими в Євросоюзі. Вона дійсно зображає те, що хоча зміни клімату і є глобальним явищем, її вплив – локальний, і ці питання мають вирішуватися в конкретному контексті».

Посол привітав Вінницю з цією ініціативою, і зазначив, що коли вуглецева нейтральність і нульове забруднення стануть основою всієї міської політики, це безумовно принесе значну користь містянам.

«Це виводить Вінницю на лідерські позиції з точки зору зеленого переходу України. Це може надихнути та прискорити зелений перехід на місцевому рівні. Така ініціатива іде в тому ж напрямку, що й ініціативи, які саме зараз реалізуються в Євросоюзі. Я можу лише закликати інші міста України наслідувати ваш приклад», – додав Матті Маасікас.