Екоінспекція заблокувала нелегальні перевезення деревини на Вінниччині

Державна екологічна інспекція області провела рейдову перевірку

На Вінниччині працівники лісництва незаконно перевозили деревину. Це виявили під час рейдової перевірки представники Державної екологічної інспекції області, повідомляє «Вінниця.info».

«Деревину непромислового використання було реалізовано службовими особами Березнянського лісництва ДП «Хмільницьке лісове господарство», однак відповідні документи на зазначений вантаж для подальшого перевезення у водія вантажного автомобіля були відсутні», –повідомляють екоінспектори.

На службову особу, яка здійснила відпуск деревини та на водія, що здійснював перевезення лісопродукції, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 64 КУпАП та накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу.

Нагадаємо, ціни на деревину в Україні б'ють рекорди на біржових аукціонах. Вартість за друге півріччя 2021 року підскочили у середньому на 35%.

Зазначається, що всього за рік на Українській енергетичній біржі продали 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 млрд грн. Загалом у такий спосіб реалізували 92% від усього обсягу продукції.

Раніше Кабмін схвалив Держстратегію управління лісами до 2035 року. Очікується, що це допоможе збільшити загальний запас лісів України не менш як до 2,5 млрд куб. м.

Україна посідає дев'яте місце у Європі за площею лісів і шосте місце за запасом деревини. Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що становить 15,9% від усієї території країни.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років.

Проте пізніше в парламенті був зареєстрований проєкт №4197-д, про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт.