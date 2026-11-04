У Вінниці зафіксовано пошкодження через російську атаку

Через російський удар пошкоджено вікна у житлових будинках та під’їздах

На місці атаки працює спеціальна комісія міської ради

У середу, 4 листопада, через нічну атаку ворога в одному з мікрорайонів Вінниці зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську раду.

Зазначається, що через російський удар пошкоджено вікна у житлових будинках та під’їздах. На місці вже працює спеціальна комісія міської ради, яка обстежує територію та фіксує руйнування. Працівники управляючих компаній оперативно ліквідовують наслідки та закривають віконні прорізи.

Як повідомляють у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта», громадський транспорт вийшов на маршрути чітко за графіком. Водопостачання та водовідведення здійснюється у штатному режимі – звернень від громадян щодо перебоїв із цими послугами на гарячу лінію служби ще не надходило.

Нагадаємо, 4 листопада російська терористична армія атакувала Тернопільщину. Унаслідок удару пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

До слова, 4 листопада у Деснянському районі Києва внаслідок російської атаки безпілотників зафіксовано падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку. Уточнюється інформація про можливі пошкодження та постраждалих.