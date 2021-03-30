Вбивство ветерана АТО Мандича: суд відправив під варту трьох підозрюваних

28 березня тіло викраденого Олександра Мандича з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області

Мотиви злочину наразі встановлюються

Підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича взяли під варту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва трьом підозрюваним у викраденні та вбивстві громадського активіста обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Мотиви злочину наразі встановлюються.

Нагадаємо, що у Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані ввечері 24 березня 2021, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. У неділю, 28 березня, тіло викраденого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області.

Згодом підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста Мандича затримали.