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    Вбивство ветерана АТО Мандича: суд відправив під варту трьох підозрюваних

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    28 березня тіло викраденого&nbsp;Олександра Мандича з ознаками насильницької смерті знайшли&nbsp;на території Київської області - Вбивство ветерана АТО Мандича: суд відправив під варту трьох підозрюваних
    28 березня тіло викраденого Олександра Мандича з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області

    Мотиви злочину наразі встановлюються

    Підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича взяли під варту.

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    «За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва трьом підозрюваним у викраденні та вбивстві громадського активіста обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

    Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Мотиви злочину наразі встановлюються.

    Нагадаємо, що у Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

    Згідно з матеріалами слідства, підозрювані ввечері 24 березня 2021, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. У неділю, 28 березня, тіло викраденого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області.

    Згодом підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста Мандича затримали.

    Теги: прокуратура Київ кримінал ветеран вбивство арешт
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