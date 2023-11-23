Поліцейський у Вінниці отримав ножа у спину на виклику про домашнє насильство

Зловмиснику загрожує до п'яти років ув'язнення

У Вінниці поліцейський отримав ножове поранення під час відпрацювання виклику про домашнє насильство. Подробиці розповів начальник слідчого відділення відділку поліції № 2 Вінницького районного управління Тарас Стаховський.

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У повідомленні йдеться, що до поліції звернулась жителька із повідомленням про домашнє насильство з боку 40-річного співмешканця. На місце події прибув екіпаж поліції, але під час з’ясування обставин події на вулиці біля домоволодіння зловмисник кинув у спину інспектору сектору протидії домашньому насильству ніж. Той влучив у верхню частину спини поверх бронежилета.

27-річний поліцейський з отриманими тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, а зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний вінничанин убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, після чого жив в одному будинку з тілами п'ять днів.