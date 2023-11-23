Кухар із Вінниці вбив у Польщі дружину та двох маленьких доньок

За потрійне вбивство чоловіку загрожує довічне ув'язнення

У польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний вінничанин убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, після чого жив в одному будинку з тілами п'ять днів. Про це повідомляє польське видання Fakt.

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13 листопада, коли його дружина з дітьми вже спали, він піднявся нагору, обхопив руками шию 29-річної Юлії і тримав її, поки вона не перестала дихати. Стверджується, що він не хотів убивати дітей, але коли дочки прокинулися, задушив спершу одну, а потім і другу дівчинку. Вижив лише 11-річний син Юлії, котрий спав в іншій кімнаті.

Наступного дня вітчим розповів хлопчику, що його сестри і мама хворі на ковід і лежать у лікарні, а кімнати на першому поверсі стерилізують і його туди не пускають. Так тривало п'ять днів і лише матів Юлії, яка розпитувала про дочку та онуків, змусила чоловіка зізнатися у скоєному.

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Вбивця пішов до торгового центру у Познані разом із сином Юлії, по дорозі розповів, що його мати і сестри мертві, після чого звернувся до охоронця і зізнався у потрійному вбивстві.

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«Чоловіка одразу затримали, поліція виїхала за вказаною адресою. На допиті він був спокійний, але лише наприкінці, коли прокурор запитав, чи не шкодує він про скоєне, розплакався», – затриманого речник Познанської прокуратури Лукаш Вавжиняк

У прокуратурі Сергій свою провину визнав. Йому інкримінували три вбивства з прямим умислом, зо що йому загрожує довічне ув'язнення. 11-річного сина загиблої взяла під опіку його бабуся, мати Юлії, яка вже приїхала до Польщі з України.

Повідомляється, що вбивця змалку мріяв працювати кухарем, коли постійно допомагав бабусі на кухні. Після школи він поїхав до Москви вчитися кухарському ремеслу у майстрів, а у 22 роки вже. став шеф-кухарем і працював в елітних ресторанах російської столиці. До виїзду до Польщі працював у ресторані в українському Козятині, де і зустрів Юлію.

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У 2018 році Сергій приїхав до Польщі та влаштувався на роботу в ексклюзивний ресторан, через рік до нього приєдналася дружина. У Польщі народилися дівчинки Дар’я та Марія, з подружжям також жив син Юлії від попередніх стосунків.

Але з часом стосунки пари зруйнував алкоголь – чоловік все частіше пив, згодом втратив роботу, накопичив борги, а вдома спалахнули сварки. «Сварився з дружиною, яка дорікала йому, що він зловживає алкоголем, має борги та не працює. Після однієї з таких сварок він вирішив убити свою дружину», – розповів Лукаш Вавжиняк.