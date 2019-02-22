СБУ назвала відповідального за підкуп виборців на Вінниччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваний у підкупі виборців - довірена особа Жириновського

21 лютого СБУ заявила, що викрила механізм підкупу виборців та вплив Росії на підрахунок голосів. Вінницька область в переліку територій, де планувалось формування у виборчих округах так званої «піраміди». Відповідальним по Вінницькій області був громадянин Російської Федерації Володимир Рябий.

Про це повідомив заступник Голови Служби Віктор Кононенко.

«Відповідальність за Вінницьку область ніс громадянин Російської Федерації Володимир Рябий. В 2012 році приймав участь у виборах Президента РФ, як довірена особа кандидата на посаду Президента РФ Жириновського. Після виборів очолив Ставропольське відділення політичної партії «Патріоти Росії». 20 травня 2014 року був учасником заїзду вказаної політичної сили в м. Москва, на якому підтримано анексію Криму, а всім регіональним відділенням доручено організувати заходи і сприянням терористичним організаціям ЛНР-ДНР», - сказав заступник Голови Служби Віктор Кононенко.

Також в СБУ повідомили, що основним координатором «піраміди», яка забезпечила б одному з кандидатів необхідну кількість голосів є народний депутат від «Батьківщини». Одні ЗМІ пишуть, що це Руслан Богдан, інші називають Валерія Дубіля. В СБУ під час брифінгу прізвище підозрюваного не називали.

Нагадаємо, у Вінницькій області за фактом підкупу виборців відкрито кримінальне провадження.









Джерело: vinnitsa.info