У Кремлі готують зрив президентських виборів в Україні

Від москви можна очікувати що завгодно

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Один из способов - организация для протеста маргиналов и отщипенцев, вроде Белой балаклавы, Дульского, формирование отрядов убийц и грабителей из люмпенов и наркоманов. Они даже Савченко привлекли, прям в тюрьму ей послания отправляли.

На стороне Майдана были и есть интеллигенция, лучшие представители нации, патриоты, ученые, учителя, студенты, средний класс. На фронте Украину защищали и защищают как кадровые военные так и айтишники, бизнесмены, оперные певцы, писатели, аграрии.

На стороне Кремля - предавшие беркута, титушки, Гиви, мойщики Мотороллы, Белые балаклавы, Крысы и прочая шушваль без роду, племени и образования.

Поэтому Украина победит, а РФ проиграет.

Но наша победа горче, чем их проигрыш.

За нашу свободу погибает цвет человечества, лучшие сыны и дочери Украины.

А Путин за боярышник и деревянные утилизирует российское отребье.

И в этом великая трагедия этой войны, и непохожесть ее на другие.

Джерело: блог Мирослава Гая

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