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    Думки вголос

    У Кремлі готують зрив президентських виборів в Україні

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    У Кремлі готують зрив президентських виборів в Україні

    Від москви можна очікувати що завгодно

    Мовою оригіналу

    Один из способов - организация для протеста маргиналов и отщипенцев, вроде Белой балаклавы, Дульского, формирование отрядов убийц и грабителей из люмпенов и наркоманов. Они даже Савченко привлекли, прям в тюрьму ей послания отправляли.

    На стороне Майдана были и есть интеллигенция, лучшие представители нации, патриоты, ученые, учителя, студенты, средний класс. На фронте Украину защищали и защищают как кадровые военные так и айтишники, бизнесмены, оперные певцы, писатели, аграрии.

    На стороне Кремля - предавшие беркута, титушки, Гиви, мойщики Мотороллы, Белые балаклавы, Крысы и прочая шушваль без роду, племени и образования.

    Поэтому Украина победит, а РФ проиграет.

    Но наша победа горче, чем их проигрыш.

    За нашу свободу погибает цвет человечества, лучшие сыны и дочери Украины.

    А Путин за боярышник и деревянные утилизирует российское отребье.

    И в этом великая трагедия этой войны, и непохожесть ее на другие.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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