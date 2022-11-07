Тіло кинув у криницю: на Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля (фото, відео)

Одразу після трагедії вбивця розповів дітям, що їхня мати поїхала до Харкова, а сам пішов з дому

У загиблої залишилися шестеро дітей, найстаршому з яких – 18 років, а наймолодшому – два

На Вінниччині поліція затримала підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину. Чоловік вбив дружину у день весілля. Тіло жінки знайшли у криниці сусідів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Аби приховати злочин та уникнути відповідальності 46-річний зловмисник виніс тіло вбитої дружини до сусіднього домоволодіння та вкинув у криницю. Чоловік повідомив дітям, що їх мати поїхала до Харкова, а сам пішов з дому», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня від її дітей. Востаннє вони бачили матір 20 жовтня в будинку у Шаргородській територіальній громаді, де сім’я тимчасово проживає після евакуації зі сходу України. Діти розповіли, що того дня їхні батьки одружились та ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері немає. Батько їм розповів, що вона поїхала до м. Харків навідатись до їх квартири, а сам через декілька днів пішов з дому. В будинку залишилось шестеро дітей, найстаршому з яких – 18 років, а наймолодшому – два.

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На місце події відразу направили слідчо-оперативну групу місцевої поліції та обласного главку, криміналістів, оперативників та кінологів. Поліцейські опитували місцевих жителів, прочісували лісові масиви, перевіряли нежилі домогосподарства та підвальні приміщення. 3 листопада тіло жінки працівники поліції виявили у недіючій криниці на території сусіднього нежилого домогосподарства.

«Під підозру потрапив 46-річний чоловік потерпілої. Його оперативники управління карного розшуку затримали 4 листопада. Зібрані під час проведення першочергових слідчих дій докази, змусили чоловіка зізнатись у вчиненому злочині», – зазначаються в поліції.

Слідство встановило, що під час застілля між подружжям виникла побутова сварка. В ході конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині біля 10 ударів по різних частинах тіла, які для жінки стали фатальними. Ввечері тіло вбитої затриманий виніс у двір та вкинув у сусідську криницю. Щоб приховати сліди злочину зловмисник присипав криницю листям та гіллям дерев. він не знає.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині 18-річний хлопець убив матір, завдавши їй п’ять ударів ножем у спину.