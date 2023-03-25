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Торговця канабісом затримали у Хмільницькому районі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Торговця канабісом затримали у Хмільницькому районі

Чоловіка затримали у Жданівській громаді відразу після чергового збуту наркотиків

23 березня у Хмільницькому районі затримали наркоторговця. Чоловік працював за так званою схемою «з рук в руки». Під час зустрічі з покупцем 55-річний правопорушник передавав йому канабіс та отримав гроші за товар. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Чоловіка затримали у Жданівській громаді відразу після чергового збуту наркотиків. Торговцем виявився 55-річний місцевий житель. У правопорушника вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. 

Вилучені наркотики направили на експертизу. Нині чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Наразі чоловіку оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

Затриманому загрожує 10 років в’язниці.

Теги: кримінал наркотики Вінниччина

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