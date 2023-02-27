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Забезпечували наркотиками майже усю Україну. Затримано 37 учасників злочинної групи (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забезпечували наркотиками майже усю Україну. Затримано 37 учасників злочинної групи (фото)
Нацполіція

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі

Правоохоронці знешкодили діяльність криворізького наркокартелю «Двадцятівські», учасники якого забезпечували накотиками майже усі регіони України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Понад 1200 правоохоронців сьогодні, 27 лютого, провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські», у тому числі десять лідерів. У результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж року правоохоронці проводили документування злочинної організації, учасники якої виготовляли та збували наркотики. Оперативні розробки проводилися у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість. У результаті цієї масштабної роботи поліцейські задокументували протиправну діяльність учасників наркокартелю, встановити місця виготовлення наркотиків і простежити способи та канали їх збуту.

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документування злочинних наркогруп на Дніпропетровщині.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали «персонал» і надавати перевагу особам, які мали хороші фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування злочинної діяльності, представники відокремлених ланок майже не контактували один із одним. Таким чином затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю. 

Аби забезпечити належний контроль, діяльність та безпеку діяльності злочинної спільноти, функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, «хіміки», «фінансисти» тощо. 

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Для безперебійного виготовлення метамфетаміну фігуранти організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражних приміщеннях та в квартирі у Кривому Розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Окрім того, лідери наркобізнесу організували вирощування нарковмісних рослин і для розширення «асортименту» налагодили їх закупівлю в осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували і припинили. При цьому ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі регіони України. Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену «кур’єрську» мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом «закладок» і методом «з рук у руки». 

Кошти від збуту наркотиків, а це – понад мільйон доларів прибутку щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти «Двадцятівські», які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі особами.

27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави  поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності наркокартелю та затримання їх лідерів і найактивніших учасників. До проведення заходів були задіяні понад 1200 правоохоронців: співробітники Департаментів стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління, спецпризначенці ДСР, КОРД, ССО, поліції особливого призначення з різних областей, співробітники оперативних служб та прокурори Офісу Генерального прокурора.

За результатами слідчих дій у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів,  представників силового блоку, «хіміків» та збувачів. 

За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори. Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, «чорнові» записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, «клієнтів» та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах).

Слідчі Нацполіції направили клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Шістьом лідерам злочинної організації вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. На вилучені під час процесуальних заходів цінності і речі та на майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією провели масштабну спецоперацію з викриття злочинної групи з мільйонним оборотом, яка займалась поширенням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Також зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях. 

 

Теги: наркотики поліція злочин

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