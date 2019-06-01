Тренерам спортивних шкіл підняли зарплатню



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Збільшення надходжень до міського бюджету дозволили у Вінниці підняти зарплатню тренерам спортивних шкіл

З 1 червня у Вінниці буде встановлена набавка за складність та напруженість в роботі у розмірі 20 % посадового окладу тренерам-викладачам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В результаті заробітна плата зросте у 114 працівників.

Зростання надходжень до міського бюджету за рахунок фінансової децентралізації дає можливість підвищувати соціальні гарантії та диференціювати заробітні плати педагогічним працівникам у сфері дошкільної та позашкільної освіти міста.

Цього року з 1 квітня зарплата вже зросла у працівників комунальних закладів дошкільної освіти міста усіх типів, включаючи дошкільне відділення КЗ «Деснянський навчально-виховний комплекс: початкова школа – заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради».

Зарплата зросла й у працівників дошкільного відділенні КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням для дітей з вадами фізичного розвитку» та у КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної».

Сьогодні, 31 травня, депутати міської ради підтримали рішення щодо встановлення надбавки за складність та напруженість в роботі у розмірі 20% посадового окладу тренерам-викладачам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Коши на надбавки передбачені в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

«Завдяки фінансовій децентралізації у нас є сьогодні можливість поступово підвищувати заробітну плату тим людям, які працюють в закладах, що фінансуються безпосередньо з міського бюджету. Ми вже говорили про надбавку в розмірі 20% для педагогічних працівників дитсадків, а зараз мова йде про тренерів та викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У них заробітна плата в залежності від тарифної сітки збільшиться на 700 – 1000 грн. Хотів би наголосити – якби не реформа місцевого самоврядування і децентралізація, яка впроваджена Урядом Володимира Гройсмана і безпосередньо Володимиром Борисовичем, то ми навіть близько не могли б думати про такі можливості міського бюджету», - зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Нагадаємо, що підняття заробітної плати вчителям шкіл відбулось раніше в рамках освітньої реформи, яку запровадив Уряд Володимира Гройсмана.