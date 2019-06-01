У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою



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Екскурсія музеєм тривала півгодини

В рамках проекту «Мистецький сад Михайла Коцюбинського» 24 і 28 травня у літературно-меморіальному музеї імені письменника проводились інтерактивні екскурсії та квести англійською мовою «English around the museum». Їх влаштовували для школярів міста, які навчаються у 3-іх – 6-их класах.

Розробила та проводила квести наукова співробітниця музею Ольга Гловач, за освітою філологиня іноземних мов.

В дворі садиби дітей зустрічала екскурсовод, розповідала, куди вони завітали та що буде відбуватися далі. Екскурсія музеєм тривала 25-30 хвилин. Юним відвідувачам розповідали про рослини, що знаходяться на території садиби. Біля кожної із них була розміщена назва англійською та українською мовами.

Після екскурсії діти мали можливість зіграти у квест та в улюблену гру Михайла Коцюбинського – «Більбоке».