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    У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою

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    У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою

    Екскурсія музеєм тривала півгодини

    В рамках проекту «Мистецький сад Михайла Коцюбинського» 24 і 28 травня у літературно-меморіальному музеї імені письменника проводились інтерактивні екскурсії та квести англійською мовою «English around the museum». Їх влаштовували для школярів міста, які навчаються у 3-іх – 6-их класах.

    Розробила та проводила квести наукова співробітниця музею Ольга Гловач, за освітою філологиня іноземних мов.

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    У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою
    У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою
    У Вінницькому музеї ім. М. Коцюбинського проводять екскурсії англійською мовою

    В дворі садиби дітей зустрічала екскурсовод, розповідала, куди вони завітали та що буде відбуватися далі. Екскурсія музеєм тривала 25-30 хвилин. Юним відвідувачам розповідали про рослини, що знаходяться на території садиби. Біля кожної із них була розміщена назва англійською та українською мовами.

    Після екскурсії діти мали можливість зіграти у квест та в улюблену гру Михайла Коцюбинського – «Більбоке».

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