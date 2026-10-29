ДТЕК повідомив про надлишок електроенергії в Україні, назвавши причину

Російські удари по промисловості знизили споживання електрики приблизно на 10%, однак пошкодження мереж ускладнюють її передачу споживачам

В Україні наразі достатньо генерувальних потужностей для забезпечення потреб в електроенергії. Водночас одним із чинників такого надлишку стало скорочення споживання через російські удари по промислових об’єктах. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє «Главком».

За словами Тімченка, за останні два місяці споживання електроенергії в Україні скоротилося приблизно на 10%. Це пов’язано з наслідками російських атак на промисловість.

«Сьогодні ми маємо більш ніж достатньо генерувальних потужностей, частково через те, що росіяни зробили з нашою промисловістю за останні два місяці: це призвело приблизно до 10-відсоткового падіння споживання електроенергії. Це значний обсяг», – зазначив керівник ДТЕК.

Він зауважив, що через зниження попиту потреба в електропостачанні може бути меншою, ніж торік. Однак це не є позитивним результатом, оскільки падіння споживання спричинене руйнуваннями внаслідок російських атак.

Тімченко наголосив, що головною проблемою енергосистеми зараз є не виробництво електроенергії, а можливість передати її споживачам. Росія посилила удари по лініях електропередач і підстанціях, через що електроенергію складніше доставляти до промислових підприємств і домогосподарств.

«Зараз це наша ключова проблема. Попри надлишок генерувальних потужностей, у Києві відключають електроенергію на дві, три, чотири години на день», – сказав гендиректор ДТЕК.

За його словами, компанія забезпечила 95% об’єктів першого рівня пасивного захисту. Водночас потрібно посилювати другий рівень захисту, зокрема будувати додаткові споруди для високовольтних трансформаторів та автотрансформаторів.

ДТЕК також працює над створенням резервних джерел живлення для мережевої інфраструктури Києва та інших міст. Ці заходи мають забезпечити резервні потужності для роботи систем опалення, каналізації та водопостачання. За словами Тімченка, відповідні плани мають бути виконані до кінця року.

Варто нагадати, що енергетикам вдалося відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині, де світло було відсутнє п'ять діб, через атаки окупантів.