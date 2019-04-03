У Вінниці облаштовують тротуари (фото)



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Паралельно вже розпочато роботи по ремонту проїжджих частин вулиць міста

З настанням весни у Вінниці розпочались роботи по асфальтуванню тротуарів. Наразі заасфальтували ділянки пішохідних смуг на двох вулицях, роботи тривають ще на трьох.

Як розповів заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк, на минулому тижні по вулиці К. Василенка влаштовано 300 метрів нового асфальту на тротуарі поблизу перехрестя з вулицею Лізи Чайкіної.

Також роботи завершено на ділянці по вулиці Б. Ступки. Тут заасфальтовано 186 метрів тротуару на ділянці між вулицею Київською та Саксаганського.

Наразі роботи тривають по вулиці Р. Скалецького, де заасфальтують 210 метрів тротуару від вулиці Князів Коріатовичів в напрямку вул. Пирогова.

Стелять новий асфальт й на тротуарі по вулиці Матроса Кішки в районі ринку «Урожай». Тут оновлять 345 метрів. Працюють й по вулиці Магістратській, де буде заасфальтовано ділянку тротуару протяжністю 100 метрів.

Це лише початок цьогорічних робіт по асфальтуванню тротуарів у Вінниці. Серед найближчих планів – постелити новий асфальт на тротуарі по центральному мосту.

Джерело: Vinbazar