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    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії

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    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії

    На прибережних територіях Одеси провели суботник з прибирання сухостою та торішнього листя

    У суботу, 30 березня 2019 року, у рамках загальноміського суботника співробітники підрозділів мерії вийшли на прибирання схилів у районі так званого пляжу «Собачий» (між траверсами №9 і №10), а також пляжу «Аркадія» (у районі Ротонди).

    У суботнику на прибережних територіях взяли участь понад 100 співробітників департаменту комунальної власності, управління земельних ресурсів, а також комунальних підприємств «МБТІ» і «Одеський міський землевпорядкувальний центр».

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    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії
    Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії

    У рамках суботника виконувалися роботи з прибирання випадкового сміття, сухостою та торішнього листя. Зібране сміття було упаковане в мішки і вивезене.

    Приведення прибережної території в належний санітарний вигляд буде проводитися щотижня до відкриття курортного сезону. До участі в суботниках запрошуються всі охочі.

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