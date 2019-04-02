Схили Траси здоров'я очищають від сміття співробітники одеської мерії



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На прибережних територіях Одеси провели суботник з прибирання сухостою та торішнього листя

У суботу, 30 березня 2019 року, у рамках загальноміського суботника співробітники підрозділів мерії вийшли на прибирання схилів у районі так званого пляжу «Собачий» (між траверсами №9 і №10), а також пляжу «Аркадія» (у районі Ротонди).

У суботнику на прибережних територіях взяли участь понад 100 співробітників департаменту комунальної власності, управління земельних ресурсів, а також комунальних підприємств «МБТІ» і «Одеський міський землевпорядкувальний центр».

У рамках суботника виконувалися роботи з прибирання випадкового сміття, сухостою та торішнього листя. Зібране сміття було упаковане в мішки і вивезене.

Приведення прибережної території в належний санітарний вигляд буде проводитися щотижня до відкриття курортного сезону. До участі в суботниках запрошуються всі охочі.