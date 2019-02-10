У Вінниці від кору помер студент



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Щиро співчуваємо родині Сергія

9 лютого, внаслідок ускладнень від кору - корової пневмонії, помер студент Вінницького Національного медичного університету імені Пирогова Сергій Бутенко.

Про це повідомляє в Facebook Студентська рада Вінниччини.

«Ми щиро співчуваємо родині померлого. Нехай його душа покоїться з миром.



Закликаємо кожного з Вас до вакцинації, адже ця страшна хвороба може застати будь-кого! Донесімо ж цю інформацію до кожного -#зупинимокір разом!», - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, на Прикарпатті від грипу померла 14-річна дівчинка.

Також зазначається, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг.

Джерело: naparise.com