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    У Вінниці від кору помер студент

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    У Вінниці від кору помер студент

    Щиро співчуваємо родині Сергія

    9 лютого, внаслідок ускладнень від кору - корової пневмонії, помер студент Вінницького Національного медичного університету імені Пирогова Сергій Бутенко.

    Про це повідомляє в Facebook Студентська рада Вінниччини.

    «Ми щиро співчуваємо родині померлого. Нехай його душа покоїться з миром. 

    Закликаємо кожного з Вас до вакцинації, адже ця страшна хвороба може застати будь-кого! Донесімо ж цю інформацію до кожного -#зупинимокір разом!», - вказується у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, на Прикарпатті від грипу померла 14-річна дівчинка.

    Також зазначається, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг.

    Джерело: naparise.com

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