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    Вінничани просять запровадити у місті нічні маршрутки

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    Вінничани просять запровадити у місті нічні маршрутки

    В місті на даний час працює одна нічна маршрутка, але на думку автора петиції цього замало

    Відповідну петицію зареєстровано в Єдиній системі місцевих звернень. Автор стверджує, що у місті курсує лише одна нічна маршрутка, та просить ввести додаткові на Київську та Старе місто. 

    «У багатьох містах України, зокрема у Львові, Києві, Рівному та Хмельницькому в останні роки було запущено нічні маршрути автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі. У більшості європейських міст, які за чисельністю населення подібні до Вінниці, працює щонайменше 2-3 нічних маршрути. І дуже дивно, що у Вінниці, якщо не брати до уваги декілька рейсів «розвозки» автобуса, тролейбуса і трамваю, функціонує всього лише один повноцінний нічний маршрут автобуса в режимі маршрутного таксі №25Н. 

    Тому пропоную запустити такі сам, як на маршруті 25Н, нічні рейси автобусів у режимі маршрутного таксі №20Н сполученням Київська — Тяжилів (через залізничний вокзал) та №1Н сполученням Залізничний вокзал — Лікарня №3. Таким чином можна буде охопити цілодобовим транспортним сполученням Тяжилів, вулицю Київську та Старе місто, звідки вночі є значний потік на залізничний вокзал» - йдеться в петиції.

    Наразі петиція зібрала вже 68 підписів з 350 необхідних. Голосування триватиме наступні 13 діб. 

    Джерело: Vinbazar

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