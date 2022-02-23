Нетверезий чоловік провалився під кригу, проте дивом врятувався (відео)

Чоловік самостійно вийшов на тонкий лід

22 лютого у Вінниці камери відеонагляду відзняли, як чоловік провалився під кригу на річці Південний Буг, у районі пляжу «Хімік». Чоловік був у нетверезому стані. До приїзду рятувальників і поліцейських із води вибрався сам. Про це повідомив Ситуаційний центр Вінниці.

«Чоловік, ймовірно, самостійно вийшов на тонкий лід, перебуваючи у п'яному вигляді. Крига не витримала і громадянин опинився у воді. До місця події оперативно прибули патрульні поліцейські та бійці ДСНС.

Автор: Вінниця. info

На щастя, чоловік самотужки зміг дістатися берегу, де від допомоги надзвичайників та поліції навідріз відмовлявся», – йдеться у повідомленні.

Раніше крижина, на якій перебували 8 рибалок, відкололася та попливла Дніпром. Люди перебували за 200 метрів від берега. Подія трапилася в районі села Жовнино, що Золотоніському районі Черкаської області.

у Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.