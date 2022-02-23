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    Події в Україні

    Українці стали частіше купувати зброю: звіт поліції

    Особливо українці скуповують боєприпаси - Українці стали частіше купувати зброю: звіт поліції
    Особливо українці скуповують боєприпаси
    фото: dw.com

    За лютий цього року було продано 10 300 одиниць зброї

    Від початку лютого 2022 року в Україні зріс рівень продажу зброї, однак про значне підвищення поки не йдеться. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич на брифінгу 23 лютого.

    За словами Фацевича, про незначне зростання рівня продажу зброї можна говорити, спираючись на інформацію основних постачальників зброї і боєприпасів, суб’єктів господарювання, які продають зброю, а також інформацію правоохоронців про видачу дозволів на зброю.

    «Для порівняння – в минулому році (2021 – ред.) за лютий було продано менше 10 тис.одиниць. За лютий цього року ця цифра є 10 300. Тобто, не є значне підвищення кількості продажу зброї. В основному зброя реалізується у східних регіонах держави», – сказав Фацевич.

    Говорячи про реалізацію боєприпасів, Фацевич розповів, що боєприпаси справді скуповуються.

    «Магазини нам кажуть про те, що люди дійсно скуповують. Це хороший меседж. Тому що наші люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре», – сказав заступник голови Національної поліції.

    Нагадаємо, президент Російської Федерації заявив, що категорично проти вступу України до НАТО. Він вимагає «демілітаризацію сьогоднішньої України».

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    Теги: НАТО зброя українці Україна боєприпаси поліція
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    Українці стали частіше купувати зброю: звіт поліції