Смертність від коронавірусу: хто частіше помирає і через які хвороби (нове дослідження)
Вчені визначили фактори ризику смерті від Covid-19 серед вакцинованих
Вчені з Единбурзького університету в Шотландії виявили характеристики людей, які померли від коронавірусу, незважаючи на повну вакцинацію. Дослідження опубліковано у журналі The Lancet.
Основними предикторами смерті від Covid-19 після вакцинації були вік старше 80 років, наявність декількох основних захворювань та приналежність до чоловічої статі. Результати отримані із шотландської платформи спостереження за Covid-19 EAVE II.
З 3,2 мільйона людей, які отримали два компоненти вакцини в Шотландії до 18 серпня 2021 року, 236 померли від Covid-19. З них більшість становили люди віком близько 80 років, 62% були чоловіками.
Крім Covid-19, 97% померлих мали хоча б одну причину смерті, зазначену в свідоцтві. Найчастішими були хронічне захворювання серця чи нирок.
Серед найпоширеніших причин:
- хронічне обструктивне захворювання легенів
- цукровий діабет II типу
- фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму)
- інсульт
- ішемічна хвороба серця
- серцева недостатність
- тромбоз або емболія легеневої артерії
- тяжке психічне захворювання
- деменція
- астма
- захворювання периферичних судин
- хронічна хвороба нирок
За словами авторів, повністю вакциновані від коронавірусу люди віком від 18 до 64 років мають майже вчетверо більший захист від смерті від Covid-19, порівняно з нещепленими однолітками.
Цифри ще більш разючі старших груп: дорослі віком від 65 до 79 років, які отримали два компоненти вакцини, мають у 15,5 рази більший захист від смерті, ніж їх невакциновані однолітки, а для дорослих старше 80 років цей показник збільшується до 30 разів.
«Наша робота незмінно показує, що вакцини загалом дуже ефективні для запобігання госпіталізації та смерті від Covid-19. Цей аналіз по всій країні – один із перших у своєму роді у світі – проте показує, що, на жаль, деякі люди справді помирають від вірусу, незважаючи на повну вакцинацію», – зазначає автор дослідження Джозі Мюррей.
Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.
До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
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