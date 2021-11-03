Смертність від коронавірусу: хто частіше помирає і через які хвороби (нове дослідження)

Вчені визначили характеристики людей, що померли від Covid-19, хоча вони були щеплені

Вчені визначили фактори ризику смерті від Covid-19 серед вакцинованих

Вчені з Единбурзького університету в Шотландії виявили характеристики людей, які померли від коронавірусу, незважаючи на повну вакцинацію. Дослідження опубліковано у журналі The Lancet.

Основними предикторами смерті від Covid-19 після вакцинації були вік старше 80 років, наявність декількох основних захворювань та приналежність до чоловічої статі. Результати отримані із шотландської платформи спостереження за Covid-19 EAVE II.

З 3,2 мільйона людей, які отримали два компоненти вакцини в Шотландії до 18 серпня 2021 року, 236 померли від Covid-19. З них більшість становили люди віком близько 80 років, 62% були чоловіками.

Крім Covid-19, 97% померлих мали хоча б одну причину смерті, зазначену в свідоцтві. Найчастішими були хронічне захворювання серця чи нирок.

Серед найпоширеніших причин:

хронічне обструктивне захворювання легенів

цукровий діабет II типу

фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму)

інсульт

ішемічна хвороба серця

серцева недостатність

тромбоз або емболія легеневої артерії

тяжке психічне захворювання

деменція

астма

захворювання периферичних судин

хронічна хвороба нирок

фото: thelancet.com

За словами авторів, повністю вакциновані від коронавірусу люди віком від 18 до 64 років мають майже вчетверо більший захист від смерті від Covid-19, порівняно з нещепленими однолітками.

Цифри ще більш разючі старших груп: дорослі віком від 65 до 79 років, які отримали два компоненти вакцини, мають у 15,5 рази більший захист від смерті, ніж їх невакциновані однолітки, а для дорослих старше 80 років цей показник збільшується до 30 разів.

«Наша робота незмінно показує, що вакцини загалом дуже ефективні для запобігання госпіталізації та смерті від Covid-19. Цей аналіз по всій країні – один із перших у своєму роді у світі – проте показує, що, на жаль, деякі люди справді помирають від вірусу, незважаючи на повну вакцинацію», – зазначає автор дослідження Джозі Мюррей.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.