  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Смертність від коронавірусу: хто частіше помирає і через які хвороби (нове дослідження)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчені визначили характеристики людей, що померли від Covid-19, хоча вони були щеплені - Смертність від коронавірусу: хто частіше помирає і через які хвороби (нове дослідження)
    Вчені визначили характеристики людей, що померли від Covid-19, хоча вони були щеплені
    фото з відкритих джерел

    Вчені визначили фактори ризику смерті від Covid-19 серед вакцинованих

    Вчені з Единбурзького університету в Шотландії виявили характеристики людей, які померли від коронавірусу, незважаючи на повну вакцинацію. Дослідження опубліковано у журналі The Lancet.

    Основними предикторами смерті від Covid-19 після вакцинації були вік старше 80 років, наявність декількох основних захворювань та приналежність до чоловічої статі. Результати отримані із шотландської платформи спостереження за Covid-19 EAVE II.

    З 3,2 мільйона людей, які отримали два компоненти вакцини в Шотландії до 18 серпня 2021 року, 236 померли від Covid-19. З них більшість становили люди віком близько 80 років, 62% були чоловіками.

    Крім Covid-19, 97% померлих мали хоча б одну причину смерті, зазначену в свідоцтві. Найчастішими були хронічне захворювання серця чи нирок.

    Серед найпоширеніших причин:

    • хронічне обструктивне захворювання легенів
    • цукровий діабет II типу
    • фібриляція передсердь (порушення серцевого ритму)
    • інсульт
    • ішемічна хвороба серця
    • серцева недостатність
    • тромбоз або емболія легеневої артерії
    • тяжке психічне захворювання
    • деменція
    • астма
    • захворювання периферичних судин
    • хронічна хвороба нирок
    фото: thelancet.com
    фото: thelancet.com

    За словами авторів, повністю вакциновані від коронавірусу люди віком від 18 до 64 років мають майже вчетверо більший захист від смерті від Covid-19, порівняно з нещепленими однолітками.

    Цифри ще більш разючі старших груп: дорослі віком від 65 до 79 років, які отримали два компоненти вакцини, мають у 15,5 рази більший захист від смерті, ніж їх невакциновані однолітки, а для дорослих старше 80 років цей показник збільшується до 30 разів.

    «Наша робота незмінно показує, що вакцини загалом дуже ефективні для запобігання госпіталізації та смерті від Covid-19. Цей аналіз по всій країні – один із перших у своєму роді у світі – проте показує, що, на жаль, деякі люди справді помирають від вірусу, незважаючи на повну вакцинацію», – зазначає автор дослідження Джозі Мюррей.

    Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Читайте також:
    Теги: Шотландія хвороби щеплення вакцинація населення феномен інсульт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертність від коронавірусу: хто частіше помирає і через які хвороби (нове дослідження)