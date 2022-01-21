В Україні – засилля небезпечних іграшок: які фальсифікують найчастіше

Варто уважно вивчати майбутню покупку – від ціни до документів на забавку

Через невиправдану економію батьків страждають діти

Україну наповнили фальсифікати дитячих іграшок. На вигляд багато із них схожі на оригінал, але при експлуатації починають спливати неприємні сюрпризи: дитячі алергії, проковтнуті батареї та компоненти через відсутність у контрафакті безпечних конструкцій, та й загалом розчарування через низьку якість продукції. Про це пише ubr.ua.

У гонитві за економією діти все частіше піддаються ризику. Експерти закликають – краще нехай іграшок буде мало, але ви будете упевненими в їхній безпечності.

Безпечні дитячі іграшки: на що потрібно звертати увагу при покупці

За даними дистриб'ютора дитячих іграшок Kiddisvit, в Україну найчастіше завозять контрафакт таких відомих торгових марок, як: O.L. Surprise!; Rubik's Peppa Pig; Screechers Wild; PJ Masks, Miraculous (Леді Баг та Супер-Кіт); Baby Shark; Черепашки ніндзя; Baby Born; Rainbow High.

«На фальсифікованій продукції використано форму, дизайн, фоновий колір і зовнішній вигляд, що нагадує оригінальні іграшки, але ціна та якість такої продукції нижча, ніж у оригінальних іграшок», – розповів президент Української асоціації індустрії іграшок (УАІІ) та СЕО групи компаній Kiddisvit Павло Овчинніков.

Справа в тому, що офіційні товари ввозяться в країну з урахуванням сплати роялті за інтелектуальну власність і відповідають вимогам до якості.

Проте за нинішніх умов українському покупцеві зробити вибір справді непросто: в Україні все частіше зустрічаються підробки іграшок, які в оригіналі створюються за ліцензіями популярних мультфільмів. Зовнішньо розпізнати контрафактні вироби можна лише у 40% випадків.

Дитячі іграшки стануть безпечнішими: прийнято нові норми для виробників

«Ми закликаємо батьків не купувати іграшки на стихійних ринках, не гнатися за дешевизною та перевіряти маркування на товарі – це повна інформація про уповноваженого представника бренду в Україні (імпортері)», – каже Овчинников.

У маркування насамперед входять юридична назва компанії, її телефон та сайт. При цьому весь текст має бути українською мовою.

Як викривають недобросовісний товар

В Українській асоціації індустрії іграшок, до складу якої на сьогодні входить уже 21 компанія, наголосили, що всіляко відстоюють інтереси брендів, із якими співпрацюють.

Зі свого боку, вони ведуть постійний моніторинг продажів усіляких підробок, а в ході рейдів по торгових точках із продавцями, які працюють без документів і порушують ліцензійні права, розбираються юристи організації.

«Українська асоціація індустрії іграшок активно працює з державними органами у боротьбі з небезпечними підробками на ринку іграшок. При виявленні магазинів, які торгують такою продукцією, ми складаємо акти та передаємо уповноваженим органам. Також ми уклали угоду з юркомпанією, щоб вирішувати всі ці питання у судовому порядку», – кажуть там.

Водночас основна робота щодо боротьби з контрафактом лежить на Держпродспоживслужбі, яка має повноваження накладати штрафи на порушників.

Батьки заощаджують – діти відповідають

Згідно з щорічним дослідженням Української асоціації індустрії іграшок, при покупці дитячих іграшок у 2020 році (останні наявні дані) українські батьки віддавали більшу перевагу ціні (76%), ніж безпеці та надійності товару (68,2%). У той час як ще у 2019-му лідирував саме критерій безпеки – 89,2% проти 74,1% за фактором вартості.

Але така економія не завжди виправдана. За словами завідувачки відділення діагностики Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Дарії Вороняк, насамперед небезпечні будь-які іграшки, у яких легко дістаються батарейки.

В основному це неякісні товари, оскільки у випадку з фірмовою іграшкою, навіть якщо вона розбивається, блок із батарейками залишається цілим та із закрученим гвинтами. А якщо іграшка сумнівного виробництва, неперевірена та куплена на стихійному ринку, все закінчується тим, що дитина легко може її розкрутити та дістати батарейки.

«Коли діти їх ковтають, вони застряють у стравоході, до якого дуже близько знаходяться життєво важливі структури, такі як аорта, і можуть виникнути перфорації та смертельні кровотечі», – каже Вороняк.

У її практиці був випадок, коли за 1,5 години батарейка пропалила величезну дірку в стравоході та в трахеї дитини, і вона не могла ні їсти, ні пити, постійно кашляла, було важко дихати. В результаті маленькому пацієнту довелося пройти ряд складних операцій та тривалий період відновлення.

Друга дитина через проковтнуту батарею отримала опік, після цього тривалий час відновлювався голос.

Серед іншого, експертка наголошує, що іграшка має суворо відповідати віку дитині, що зазначено на самому товарі. А якщо в будинку є діти різновікові, потрібно бути особливо пильним: часто відбуваються ситуації, коли «старший грається, а молодший – з'їв».

«Проблема неякісних іграшок у тому, що вони легко розбираються на дрібні деталі. Тому важливо стежити, щоб предмет не розвалювався в руках, щоб там не було жодних гострих деталей, які легко виймати. Все зводиться до того, щоб підбирати іграшки за віком та якістю», – резюмує лікарка.

Краще купити одну іграшку, але перевірену

У Kiddisvit також наголосили на необхідності купувати тільки оригінальну продукцію.

«Якщо ви дивитеся на іграшку, і вона не схожа на героя мультфільму – це зі 100% ймовірністю не ліцензійна іграшка. Ліцензіат дуже суворо стежить за тим, щоб іграшка навіть у деталях була схожа на мультиплікаційного героя», – уточнює главаУкраїнської асоціації індустрії іграшок Павло Овчинніков.

Окрім цього, експерт рекомендує звернути увагу на те, як пахне іграшка: сильно виражений хімічний запах – сигнал небезпеки. Окремо варто переконатися як упаковка і дрібні деталі (гудзики, шнурки тощо), які повинні бути надійно закріплені кожна на своїх місцях.

Купівля оригінальної іграшки має незаперечну перевагу, підкреслюють експерти, оскільки виробник проводить ряд випробувань, у тому числі на займистість, міцність, хімічний склад, падіння, радіацію тощо.

«Саме тому оригінальна іграшка коштує дорожче, ніж підробка. І якщо батьки розуміють, що краще купити одну іграшку, але якісну та безпечну, ніж кілька підробок, жодних проблем у дитини не виникне», – резюмує Овчинніков.

Щоб захиститися від підробки, експерти також рекомендують перевіряти іграшку зовні – від якості та чіткості нанесення фарби до рівня гучності звукових функцій, перевірити маркування, включно з категорією іграшки, її назву, артикул або номер партії, вікові обмеження, дату виготовлення тощо.

До того ж, варто запитати у продавця фіскальний або товарний чек. А у разі сумнівів, вимагати декларацію відповідності – документ від виробника, який підтверджує якість і безпеку іграшки.

Такі ж правила поширюються і на інтернет-покупки.

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