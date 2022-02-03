Фонд для створення «Книги-казки», написаної шрифтом Брайля, розпочав роботу у Вінниці

«Книга» представить українську народну казку у вигляді авторської віршованої театральної п’єси

На базі фонду «Подільська громада» запрацював фонд «У театрі книжка оживає». Це підтримка всеукраїнського проєкту, завдяки якому буде створено «Велику Книгу-казку», написану шрифтом Брайля двома мовами, повідомили у «Подільській громаді».

«Вказана «Книга» міститиме ілюстрації до автентичної української народної казки (у вигляді авторської віршованої театральної п’єси), виконані професійними художниками/художницями Вінниці, а також вироби ужитково-прикладного мистецтва з різних етнографічних регіонів України.

Текст для «Книги-казки» написано двома мовами (українською та англійською) для популяризації фольклору та мистецтва України за її межами.

Родзинкою «Книги» є написання тексту шрифтом Брайля: українським і англійським варіантами, для доступного самостійного опанування сюжету казки (у вигляді театральної п’єси) незрячими людьми в Україні та за кордоном.

Очікується, що в перспективі «Книга» буде тиражуватися для майбутньої передачі примірників у заклади культури України та світу», – йдеться у повідомленні.

Співорганізаторами проєкту є навчальні заклади «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 ім. М. І. Пирогова», «Вінницький ліцей № 4 ім. Д. І. Менделєєва» та «Вінницький ліцей № 15».

Ми вже писали, що українські видавництва зіткнулися з дефіцитом паперу: книжки можуть стати розкішшю.

Також тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%.

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