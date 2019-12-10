У Вінниці запрацював новий дитячий садочок «Смайлик»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий дошкільний заклад №22, який відкрився на Замості, розрахований на 100 діток. Його відвідуватимуть малюки із загальної міської черги, які проживають неподалік

В новому дитячому закладі освіти функціонує 4 групи: одна – для малечі до трьох років та три групи для дітей від трьох до шести (семи) років.

Будівництво приміщення для садка по вул. Коцюбинського,43Г здійснювалось коштом інвестора, - ТОВ «АДМ - ІНВЕСТ», - який зводив сусідні будинки. Будівництво тривало два роки.

Усе обладнання, меблі та необхідний інвентар придбано за кошти бюджету територіальної громади, на що було передбачено видатки у розмірі 2,5 млн грн.

Сьогодні, 9 грудня, Вінницький міський голова Сергій Моргунов побував у садку, оглянув приміщення, поспілкувався із працівниками закладу та батьками дітей.

Сергій Моргунов звернув увагу на проект будівлі, яким враховано норми підвищеної безпеки та передбачено кілька виходів з кожної групи: два – у коридор і один на вулицю. Також у садку виконані заходи з енергоефективності.

«Тут є індивідуальний тепловий пункт, який дозволяє регулювати необхідний температурний режим відповідно до температури повітря на вулиці. Кожна група має кілька виходів. Це теж позитивна річ, яку запропонував проектант, думаю, такий підхід потрібно враховувати в реалізації інших таких проектів», – каже міський голова.

Новий садок дозволить зменшити чергу у ДНЗ щонайменше на 100 дітей. Наразі у електронному реєстрі малюків, які потребують перебування в дошкільному закладі знаходиться 279 дітей.

Сергій Моргунов зазначив, що в цьому році у місті відкриється ще один садок, та ще один може запрацювати наступного року.

«На сьогоднішній день у нас невелика черга – 279 дітей, і у нас будується ще два садочки. Один – добудований, маю надію, що ще один запуститься в експлуатацію наступного року. Далі будемо дивитись, в яких мікрорайонах є потреба, і будемо там працювати. Нам постійно потрібно підвищувати якість надання послуг по вихованню дітей», - додає Сергій Моргунов.

Керівник закладу Олена Ігнатенко розповіла, що у закладі облаштовано музичну та спортивну зали, кабінет практичного психолога, медичний блок, харчоблок та пральню із сучасним обладнанням. Усе виконано відповідно до сучасних норм і стандартів.

На території закладу для дітей розміщено чотири дитячі ігрові майданчики та сучасний спортивний майданчик. Усі вони мають якісне штучне покриття, яке робить їх зручними та безпечними для діточок.