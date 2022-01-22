На Рівненщині невідомі зарізали пенсіонерку
У 74-річної жінки виявили пошкодження в ділянці голови, а також ножове поранення шиї
У селі Шкарів Рівненської області сталося вбивство 74-річної жінки. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Наголошується, що до правоохоронців напередодні звернувся 67-річний сусід загиблої. Він повідомив, що жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.
У будинку поліцейські виявили розкидані речі, а на підлозі – мертву господарку.
У жінки були пошкодження у ділянці голови, а також ножове поранення шиї.
Тіло відправили на експертизу.
За фактом умисного вбивства внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Поліція розшукує вбивцю пенсіонерки.
Раніше повідомлялося, що на Одещині хлопець хотів вкрасти телевізор і проломив голову пенсіонерці, вона впала в кому.
Підозрюваного у нападі на 67-річну жінку затримали в місті Чорноморськ. Ним виявився 23-річний молодик, який раніше винаймав у пенсіонерки житло.
Нагадаємо, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення.
Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.