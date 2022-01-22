На Рівненщині невідомі зарізали пенсіонерку

У 74-річної жінки виявили пошкодження в ділянці голови, а також ножове поранення шиї

У селі Шкарів Рівненської області сталося вбивство 74-річної жінки. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Наголошується, що до правоохоронців напередодні звернувся 67-річний сусід загиблої. Він повідомив, що жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.

У будинку поліцейські виявили розкидані речі, а на підлозі – мертву господарку.

У жінки були пошкодження у ділянці голови, а також ножове поранення шиї.

Тіло відправили на експертизу.

За фактом умисного вбивства внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліція розшукує вбивцю пенсіонерки.

Раніше повідомлялося, що на Одещині хлопець хотів вкрасти телевізор і проломив голову пенсіонерці, вона впала в кому.

Підозрюваного у нападі на 67-річну жінку затримали в місті Чорноморськ. Ним виявився 23-річний молодик, який раніше винаймав у пенсіонерки житло.

Нагадаємо, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення.

Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.

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