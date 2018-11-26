У Вінницькій області село повністю відмовилося від газу



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Так люди спільно економлять на опаленні

У Вінницькій області жителі одного з сіл повністю відмовилися від газу, як виду опалення.

Йдеться про село Четвертинівці, що на Вінниччині. Там за 305 тисяч гривень придбали й запустили в дію новий палетний котел, який обігріває дитячий садок, сільську раду й амбулаторію загальною площею 1100 квадратних метрів. Усе це працює без використання централізованого газу.

Гроші, необхідні на покупку котла, збирало місцеве керівництво разом з активістами.

«Нинішній проект став продовженням п’ятирічної роботи по впровадженню енергоефективних технологій. П’ять років тому ми встановили електрокотли, а потім придбали котел на дровах. У минулому році завдяки перемозі в 14-му обласному конкурсі придбали тріскодробарку, за допомогою якої чистили територію села від заростей і забезпечували котельню паливом. Ми повністю відмовилися від використання дорогого газу», – каже сільський голова Олександр Макух.

Котлом місцеві жителі задоволені. Така система суттєво економить вартість опалення.

«Ми відчули переваги вже у перші місяці користування, – кажуть селяни. – Зокрема у ціні та зручності».

Джерело: vn.oblast.online