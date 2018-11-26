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    У Вінницькій області село повністю відмовилося від газу

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    У Вінницькій області село повністю відмовилося від газу

    Так люди спільно економлять на опаленні

    У Вінницькій області жителі одного з сіл повністю відмовилися від газу, як виду опалення.

    Йдеться про село Четвертинівці, що на Вінниччині. Там за 305 тисяч гривень придбали й запустили в дію новий палетний котел, який обігріває дитячий садок, сільську раду й амбулаторію загальною площею 1100 квадратних метрів. Усе це працює без використання централізованого газу.

    Гроші, необхідні на покупку котла, збирало місцеве керівництво разом з активістами.

    «Нинішній проект став продовженням п’ятирічної роботи по впровадженню енергоефективних технологій. П’ять років тому ми встановили електрокотли, а потім придбали котел на дровах. У минулому році завдяки перемозі в 14-му обласному конкурсі придбали тріскодробарку, за допомогою якої чистили територію села від заростей і забезпечували котельню паливом. Ми повністю відмовилися від використання дорогого газу», – каже сільський голова Олександр Макух.

    Котлом місцеві жителі задоволені. Така система суттєво економить вартість опалення.

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    «Ми відчули переваги вже у перші місяці користування, – кажуть селяни. – Зокрема у ціні та зручності».

    Джерело: vn.oblast.online

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    гроші опалення Вінниччина село дитячий садок
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