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    За погану підготовку до зими покарано працівників трьох ЖЕДів у Києві

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    За неналежне утримання будинків та прибудинкової території отримав догану керівник ЖЕДу №905 у Солом&rsquo;янському районі - За погану підготовку до зими покарано працівників трьох ЖЕДів у Києві
    За неналежне утримання будинків та прибудинкової території отримав догану керівник ЖЕДу №905 у Солом’янському районі

    Догану отримало керівництво ЖЕДів

    У листопаді через неналежну підготовку будинків до опалювального сезону отримав догану начальник Дільниці №6 Керуючої компанії Подільського району Києва. Про це повідомили в Інспекції самоврядного контролю КМДА.

    Крім того, за неналежне утримання будинків та прибудинкової території отримав догану керівник ЖЕДу №905 у Солом’янському районі.

    А за ігнорування заявок мешканців догану виписали головному інженеру ЖЕДу №409 Дніпровського району, передає телеканал Київ.

    Нагадаємо, 21 листопада мер Києва Віталій Кличко зібрав штаб з проблемних питань опалювального сезону в столиці. Він надав доручення профільним службам щодо оперативного усунення ситуацій, пов’язаних із проблемами в теплопостачанні. Кличко вимагає ліквідовувати пошкодження тепломереж максимум протягом доби.

    22 листопада на Виноградарі відновлено централізоване опалення для понад 70 будинків. 

    Київ комуналка опалення КМДА
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