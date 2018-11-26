За погану підготовку до зими покарано працівників трьох ЖЕДів у Києві



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За неналежне утримання будинків та прибудинкової території отримав догану керівник ЖЕДу №905 у Солом’янському районі

Догану отримало керівництво ЖЕДів

У листопаді через неналежну підготовку будинків до опалювального сезону отримав догану начальник Дільниці №6 Керуючої компанії Подільського району Києва. Про це повідомили в Інспекції самоврядного контролю КМДА.

Крім того, за неналежне утримання будинків та прибудинкової території отримав догану керівник ЖЕДу №905 у Солом’янському районі.

А за ігнорування заявок мешканців догану виписали головному інженеру ЖЕДу №409 Дніпровського району, передає телеканал Київ.

Нагадаємо, 21 листопада мер Києва Віталій Кличко зібрав штаб з проблемних питань опалювального сезону в столиці. Він надав доручення профільним службам щодо оперативного усунення ситуацій, пов’язаних із проблемами в теплопостачанні. Кличко вимагає ліквідовувати пошкодження тепломереж максимум протягом доби.

22 листопада на Виноградарі відновлено централізоване опалення для понад 70 будинків.