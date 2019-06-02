Вінничанам заборонили купатися. Якість води на пляжах небезпечна



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Перевірено якість води на пляжах Вінниці!

З приходом теплої пори, мешканці міста одразу ж направились відпочивати на береги водойм. Як і в попередні роки, для відпочинку населення готуються три пляжі: «Гонти», «Хімік» та «Центральний», які розташовані на берегах головної водної артерії міста – річки Південний Буг.

Про це інформує прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Наразі проводяться роботи по прибиранню територій, встановлюють контейнери для збору побутових відходів, облаштовують роздягальні та душові кабіни, готують тіньові навіси та туалети (нагадаємо, що санітарно-технічне обладнання підключається до централізованих мереж водопостачання та каналізації). На берегові зони завезено чистий пісок.

Яка ж якість води в річці та чи можна взагалі купатись у водоймі?

За інформацією Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» в травні поточного року встановлена невідповідність якості води річки Південний Буг в місцях купання людей:

на пляжі «Центральний» - по індексу лактозопозитивної кишкової палички, вмісту коліфагів, запаху та біохімічній потребі в кисні;

на пляжі «Гонти» - по індексу лактозопозитивної кишкової палички, вмісту коліфагів, запаху та біохімічній потребі в кисні. Також виявлено стафілокок;

на пляжі «Хімік» якість води відповідає санітарним вимогам по мікробіологічним показникам. Але встановлена невідповідність по запаху та біохімічній потребі в кисні.

На всіх пляжах збудників паразитозів у воді не виявлено, вміст залишкової кількості пестицидів також не перевищує допустимі рівні.

Вінницьке міське управління Головного управління Держпродспоживсмлужби у Вінницькій області нагадує, що при купанні забруднена вода може потрапити в ротову порожнину, викликавши гострий гастроентероколіт, основними симптомами якого є: біль у животі, нудота, блювота, пронос, підвищена температура тіла, загальна слабкість.

Беручи до уваги викладене, з метою недопущення виникнення інфекційних захворювань та погіршення стану здоров'я населення, купатись на пляжах «Гонти», «Хімік», «Центральний» не рекомендується.

На адресу керівника балансоутримуючого підприємства та в копії Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради направлені листи щодо необхідності встановлення табличок «КУПАТИСЬ ЗАБОРОНЕНО».

На «Вишенському озері» якість води відповідає санітарним вимогам по мікробіологічним показникам, збудників паразитозів не виявлено, вміст залишкової кількості пестицидів також не перевищує допустимі рівні. Водночас, встановлена невідповідність по запаху, водневому показнику (рН) та біохімічній потребі в кисні. Купатись у даній водоймі також не рекомендується. Також, слід відмітити, що вказана пляжна зона тривалий час знаходиться у незадовільному санітарно-технічному стані, що може призвести до травматизму людей.

Якщо ви йдете на відпочинок і приймаєте лише сонячні ванни, не забувайте про необхідність дотримання правил особистої гігієни. Особливо слід приділити увагу дітям: не дозволяйте їм торкатись брудними руками ротової порожнини; добре вимийте овочі та фрукти, які ви берете з собою на відпочинок. Під час відпочинку не засмічуйте пляжну зону, прибирайте за собою побутові відходи та пластикову тару, не вигулюйте тварин на пляжі.