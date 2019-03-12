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    Суспільство

    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)

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    Залатані ями виступають від рівня дороги на 1-1,5 сантиметра, - журналіст - На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    Залатані ями виступають від рівня дороги на 1-1,5 сантиметра, - журналіст

    Дорожні роботи проходять між селами Гребля та Вільхівка, а також перед селом Широке

    На Закарпатті перед приїдом президента України Петра Порошенка почали нашвидкуруч ремонтувати дорогу у напрямку міста Хуст. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Як зазначає видання, дорожні роботи проходять між селами Гребля та Вільхівка, а також перед селом Широке.

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    Журналіст телеканалу Sirius Артур Іванчо, який саме там проїжджав, зазначив, що якість ремонту бажає кращого.

    «Працівники засипають ями, розгрібають граблями, а потім притискають. Робиться все так, що залатані ями виступають від рівня дороги на 1-1,5 сантиметра. Якість суміші така, що незабаром розпадеться», - зазначив журналіст.

    За словами Іванчо роботи проводить Хустський автодор.

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    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)
    На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)

    «Дорожники дуже поспішають, адже через три дні на Закарпаття має прибути президент Петро Порошенко, у графіку якого є плани відвідати «Красне поле» біля Хуста, де відбудуться заходи по відзначенню 80-річниці проголошення Карпатської України», - стверджує журналіст.

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