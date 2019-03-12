На Закарпатті перед приїздом Порошенка поспіхом латають ями на дорогах (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залатані ями виступають від рівня дороги на 1-1,5 сантиметра, - журналіст

Дорожні роботи проходять між селами Гребля та Вільхівка, а також перед селом Широке

На Закарпатті перед приїдом президента України Петра Порошенка почали нашвидкуруч ремонтувати дорогу у напрямку міста Хуст. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як зазначає видання, дорожні роботи проходять між селами Гребля та Вільхівка, а також перед селом Широке.

Журналіст телеканалу Sirius Артур Іванчо, який саме там проїжджав, зазначив, що якість ремонту бажає кращого.

«Працівники засипають ями, розгрібають граблями, а потім притискають. Робиться все так, що залатані ями виступають від рівня дороги на 1-1,5 сантиметра. Якість суміші така, що незабаром розпадеться», - зазначив журналіст.

За словами Іванчо роботи проводить Хустський автодор.

«Дорожники дуже поспішають, адже через три дні на Закарпаття має прибути президент Петро Порошенко, у графіку якого є плани відвідати «Красне поле» біля Хуста, де відбудуться заходи по відзначенню 80-річниці проголошення Карпатської України», - стверджує журналіст.