Вінницька міськрада звернулася до Кабміну щодо стратегії управління лісами України до 2035 року

У зверненні йдеться про недопущення створення єдиного суб'єкта господарювання

Депутати надіслали до Кабміну звернення для відповідного реагування

На черговій 4-ій сесії обласної Ради 66 депутатів підтримали звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо висловлення зауважень стосовно проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. Про це пише пресслужба Вінницької міської ради.

Як зазначається, скерували це звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для відповідного реагування.

У зверненні йдеться про недопущення створення єдиного суб'єкта господарювання, який здійснюватиме управління всіма державними лісогосподарськими підприємствами.

Адже, така пропозиція призведе до виведення з-під впливу обласних Рад і обласних державних адміністрацій ухвалення управлінських рішень із ведення лісового господарства на місцях:

позбавлення голів відповідних місцевих держадміністрацій повноважень щодо погодження осіб, які призначаються та звільняються з посади керівника підприємства;

підвищення вірогідності виникнення корупційних ризиків при прийнятті і виконанні рішень по підприємству;

низького рівня оперативного вжиття заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації на місцевому рівні;

несвоєчасності реагування на проблемні питання ведення лісового господарства на місцевому рівні через віддаленість керівництва, відсутності контролю та інформації про реальний стан справ на місцевому рівні;

створення монополіста у питаннях реалізації деревини призведе до ймовірної руйнації деревообробної галузі у регіонах.

Нагадаємо, що Мінекології оцінило обсяг незаконних вирубок лісу.