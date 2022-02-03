На Вінниччині поліція знайшла у селянина мішок канабісу (фото)
Чоловік зберігав вдома велику кількість наркотичної речовини
У селі Оляниця, що на Вінниччині, у місцевого жителя виявили велику кількість канабісу. Чоловік каже, що зберігав наркотичний засіб для власних цілей, повідомляє ситуаційний центр Тростянецької селищної територіальної громади.
Працівниками сектору кримінальної поліції ВП №2 (смт.Тростянець) спільно з працівниками слідчого відділення проведено санкціонований обшук за місцем проживання одного із жителів с. Оляниця у ході якого виявлено та вилучено наркотичну речовину рослинного походження «Канабіс» у великій кількості.
«Як пояснив зловмисник даний наркотичний засіб він зберігав для власних потреб», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.
Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.