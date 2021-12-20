Збитки на понад пів мільйона грн: на Вінниччині затримали чоловіка, який обікрав «Укрзалізницю» (фото)

Чоловік вчинив близько 60 крадіжок з об’єктів «Укрзалізниці»

Через викрадені комплектуючі машиніст не отримував сигнали щодо перемикання напрямків колії

На Вінниччині чоловік вчинив близько 60 крадіжок з об’єктів «Укрзалізниці», його затримали правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Затриманим виявився 37-річний раніше судимий громадянин Республіки Молдова. Чоловік протягом кількох місяців викрадав релейні котушки із шаф сигнальних установок та трансформатори на залізниці. Сума завданого збитку «Укрзалізниці» становить понад півмільйона гривень.

Дії зловмисника могли призвести до трагічних наслідків, оскільки через викрадені комплектуючі машиніст не отримував сигнали щодо перемикання напрямків колії.

«Треба було заробити грошей. Хотів здати на металолом», – розповідає затриманий поліції Вінниччини.

До слова, рахункова палата назвала причини майже 12 млрд збитків «Укрзалізниці».

Раніше стало відомо, що аудитори виявили мільярдні порушення на «Укрзалізниці».

Так, Державна аудиторська служба під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн на «Укрзалізниці», а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.

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