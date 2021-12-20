Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
Фото: Вінницький SUP-клуб
Передноворічне дійство на воді у Вінниці відбувається не вперше
Напередодні новорічних свят у Вінниці пройшов костюмований заплив. Про це повідомляє Вінницький SUP-клуб.
Місцеві сапсерфери і каякери у новорічних костюмах влаштували заплив на річці Південний Буг. Незважаючи на похмуру погоду і мряку, учасники запливу весело провели час. Такі змагання у Вінниці пройшли вперше.
До слова, новорічний танець українського чиновника підкорив мережу.
Також «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята.