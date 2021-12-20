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    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)

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    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Фото: Вінницький SUP-клуб

    Передноворічне дійство на воді у Вінниці відбувається не вперше

    Напередодні новорічних свят у Вінниці пройшов костюмований заплив. Про це повідомляє Вінницький SUP-клуб.

    Місцеві сапсерфери і каякери у новорічних костюмах влаштували заплив на річці Південний Буг. Незважаючи на похмуру погоду і мряку, учасники запливу весело провели час. Такі змагання у Вінниці пройшли вперше.

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    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)
    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)

    До слова, новорічний танець українського чиновника підкорив мережу.

    Також «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята.

    Теги: вода Вінниця новорічні свята
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    Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)