Гірлянди, весла та новорічні костюми: вінничани влаштували незвичний заплив (фото)

Передноворічне дійство на воді у Вінниці відбувається не вперше

Напередодні новорічних свят у Вінниці пройшов костюмований заплив. Про це повідомляє Вінницький SUP-клуб.

Місцеві сапсерфери і каякери у новорічних костюмах влаштували заплив на річці Південний Буг. Незважаючи на похмуру погоду і мряку, учасники запливу весело провели час. Такі змагання у Вінниці пройшли вперше.

До слова, новорічний танець українського чиновника підкорив мережу.

Також «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята.