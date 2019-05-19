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    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)

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    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)

    18 травня у Вінниці відсвяткували День Європи

    Із самого ранку суботи головна вулиця міста – Соборна стала пішохідною. З 14:00 для вінничан та гостей міста підготували концерти, виставки та багато яскравих локацій.

    На площі Ліверпуль для вінничан з 14:30 до 20:00 грають музичні оркестри міста, області та України. Публіку запалюють вінницькі степістки.

    На Соборній, окрім фотоінсталяцій з різними знаковими місцями та подіями, є живі картини та фонтан, у якому стоїть дівчина в квітковій сукні та капелюсі. Великі черги охочих сфотографуватися біля живих скульптур. Також пройшла колона кульок у формі тварин з різних країн Європи.

    Попри раптову зливу, під час якої вітер зіпсував деякі локації, а дощ залив фотозони, на Соборній знову людно: живі скульптури та картини повернулися на свої місця та збирають біля себе черги для фото. Однак живого фонтану уже немає.

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    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)
    До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)

    Далі по Соборній проходить фестиваль спорту «Сила міст»: проводять змагання з тхеквондо, спортивні танці. Юні гімнастки показують трюки, а дужчі хлопці відривають штангу від постаменту та підіймають її.

    Чималу кількість глядачів зібралося на локації «Дикий ліс добрих вікінгів». Там показують сучасний мечовий бій. Так проходять тренування з фехтування.

    Джерело: vinnitsa.info

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