До та після зливи: як вінничани святкували День Європи (фоторепортаж)



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18 травня у Вінниці відсвяткували День Європи

Із самого ранку суботи головна вулиця міста – Соборна стала пішохідною. З 14:00 для вінничан та гостей міста підготували концерти, виставки та багато яскравих локацій.

На площі Ліверпуль для вінничан з 14:30 до 20:00 грають музичні оркестри міста, області та України. Публіку запалюють вінницькі степістки.

На Соборній, окрім фотоінсталяцій з різними знаковими місцями та подіями, є живі картини та фонтан, у якому стоїть дівчина в квітковій сукні та капелюсі. Великі черги охочих сфотографуватися біля живих скульптур. Також пройшла колона кульок у формі тварин з різних країн Європи.

Попри раптову зливу, під час якої вітер зіпсував деякі локації, а дощ залив фотозони, на Соборній знову людно: живі скульптури та картини повернулися на свої місця та збирають біля себе черги для фото. Однак живого фонтану уже немає.

Далі по Соборній проходить фестиваль спорту «Сила міст»: проводять змагання з тхеквондо, спортивні танці. Юні гімнастки показують трюки, а дужчі хлопці відривають штангу від постаменту та підіймають її.

Чималу кількість глядачів зібралося на локації «Дикий ліс добрих вікінгів». Там показують сучасний мечовий бій. Так проходять тренування з фехтування.

Джерело: vinnitsa.info