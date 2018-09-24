У Вінниці відбулися наймасовіші велозмагання «Закрутка по-вінницьки». Фоторепортаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад дві сотні велосипедистів з усієї країни сьогодні, 23 вересня, проїхали наймасовішу за всю історію проведення «Закрутку по-вінницьки»

Підготовка

Здолати дистанцію в сто кілометрів велохлопці та велодівчата вже з восьмої ранку збиралися на виїзді з Вінниці за автомобільним ринком. Тут розгорнули ціле веломістечко: чергували дві автівки «швидкої», правоохоронці та мотоциклісти, які мали супроводжувати і допомагати учасникам і учасницям змагань.

Окрім того тут також можна було придбати спеціальну велоїжу, зробити дрібний ремонт двоколісного, а ще – скуштувати каву від вже легендарного Сан Санича: зготовану по-турецьки на піску.

Старт

Майже рівно о 10:00 стартували учасники на шосейних велосипедах – за лічені хвилини вони зникли за горизонтом у супроводі байкерів та поліцейських, а також автомобілів технічної підтримки.

Ще за кілька хвилин з-під стартової надувної арки рушив ще більший гурт учасників на велосипедах MTB – за визначенням, вони дещо повільніші за шосейники, якщо йдеться про маршрут з асфальтовим покриттям. Вже за ними рушив і наш Vежамобіль: колона велосипедистів мали проїхати на своєму шляху Вінницю, Стадницю, Приборівку, Турбів, Калинівку, Гущинці, Мізяків, Стрижавку і фінішувати у Вінниці біля ТЦ «Plaza Park».

Аби максимально убезпечити учасників гонки, на вузьких ділянках дороги поліції довелося їхати по зустрічній, аби інші автівки пропустили велоколону, зачекавши обабіч дороги. Додатково убезпечували велосипедистів й автомобілі техпідтримки. Щоправда, деякі з них інколи поводилися неадекватно і відверто підрізали автомобілі, котрі намагалися їх обігнати, зокрема й автомобіль з журналістами Vежі на борту.

Вже на перших кілометрах велоколона понесла перші втрати: кілька «шосерів» пробили колеса. Проте, забігаючи наперед, цього разу вдалося уникнути великих «завалів» і травм: з дистанції зійшли лічені велосипедисти.

Проїжджаючи те чи інше село або селище, подивитися на яскраву велоколону виходило багато місцевих мешканців: для Турбіва чи Гущинців це була справжня подія. Тут же естафету вінницьких поліцейських переймали їхні тамтешні колеги, які регулювали рух і скеровували колону в правильному напрямку. Окрім того на дорозі була нанесена спеціальна тимчасова розмітка для «Закрутки» – видно, що організатори підійшли до івенту з усією серйозністю.

Неприємний інцидент стався на залізничному переїзді, не доїжджаючи Калинівки: авангардна група «шосерів», попри закриті шлагбауми і заборонне світло світлофора, ризикуючи потрапити під потяг, буквально полізли з велосипедами під опущений шлагбаум. Водночас поліцейські, які стали свідками такого порушення, не зробили велосипедистам жодного зауваження. Прикметно, що під час минулорічної «Закрутки», яка, до слова, проходила під зливою, усі учасники змагань чемно мокнули і чекали, коли можна буде проїхати переїзд.

Pit stop

Вже в Калинівці трапився перший «гуманітарний» пост організаторів: тут в наметі можна було випити чаю чи з’їсти бутерброд, і загалом дещо перепочити перед фінальним ривком. Такою можливістю скористалися не всі: найбільш затяті учасники «Закрутки» проминали пост на максимальні швидкості, а дехто намагався на ходу вхопити з рук волонтерів банан.

Фініш

Зрештою, перші учасники змагань почали прибувати до фінішу приблизно через дві з половиною години після старту. Час подолання фінішної лінії фіксувався автоматично завдяки спеціяльним «маячкам», виданим всім учасникам на старті, однак паралельно дублювався сповільненою відеозйомкою. Саме зйомка в результаті допомогла встановити переможців, позаяк сервер з даними «маячків» зламався у найвідповідальніший момент.

Поки організатори та учасники чекали прибуття на фініш усіх решти, біля торгівельного центру можна було поїсти салат, вівсянку та бутерброди на спеціально розгорнутій польовій кухні. Тут же встановили «кавові» точки від спонсорів – «Чорної кішки Білого кота» і « Turman Coffee».

Нагородження

О 14:00, за результатами даних фотофінішу, розпочалася церемонія нагородження. Так, серед дівчат у категорії «Шосе абсолют» перемогу здобула Надія Коваленко з приблизним результатом 2 години 45 хвилин. Друге і третє місце здобули одеситки Валентина Петрушенко та Ольга Ящук відповідно.

У цій же категорії серед чоловіків на третьому місці опинився Анатолій Тодоров з Києва, «срібло» здобув Денис Батюхов з Хмельницького, а переможцем став киянин Антон Фурсов з приблизним результатом 2 години 31 хвилина.

Переможці отримали пам’ятні кубки, медалі та «крафтові» грамоти, а також подарункові сертифікати від спонсорів – магазинів «Велохаус» та «Велоліга».

Як розповів у коментарі головний організатор змагань Олександр Царевський, цьогорічна «Закрутка» – однозначно найуспішніша серед усіх чотирьох попередніх. «Унікальність цього заходу зокрема в тому, що участь в цій «Закрутці» взяли організатори Львівської, Київської і Рівненської «соток». А ще нам дуже допомогли київські байкери з команди «MotoHelp», які супроводжують подібні велозмагання в тому числі й за кордоном», – сказав Царевський. З його слів, мотоциклісти напередодні здійснили тестовий об’їзд траси разом з місцевими колегами, поліцейськими та організаторами, аби зкоординувати свої дії.

«Приємно визначати, що подія справді виходить на новий масовий і якісний рівень», – підсумував організатор. .

У «Закрутці по-вінницьки» зразка 2018 року участь взяли 234 велосипедиста.

Джерело: VЕЖА