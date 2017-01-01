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    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»

    Кожен третій ВІЛ-інфікований в Україні не знає про свій статус
    Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та  департамент освіти Вінницької міської ради у школах міста організували конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці – за життя без СНІД».   Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». «Наприкінці
    • Сьогодні, 09:55
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    Молодь Вінниці &ndash; за життя без СНІД
    Молодь Вінниці – за життя без СНІД

    Кожен третій ВІЛ-інфікований в Україні не знає про свій статус

    Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та  департамент освіти Вінницької міської ради у школах міста організували конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці – за життя без СНІД».  

    Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

    «Наприкінці листопада цього року визначили переможців. Найкращою визнано  роботу Тетяни Бондаренко із  Загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №32», - йдеться у повідомленні.

    Станіслав Єремієвич із Навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – гімназія №23 посів III місце. Володимир Білоконний із Загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №35 виборов II сходинку. 

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    Також в рамках Всеукраїнської акції «Зупинимо СНІД разом» організатори та учасники влаштували свічкову ходу. 

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    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»
    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»
    У Вінниці визначили переможців конкурсу «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»

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    здоров'я діти конкурс Вінниця школа ВІЛ/СНІД
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