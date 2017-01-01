У Вінниці визначили переможців конкурсу «Молодь Вінниці – за життя без СНІД»

Кожен третій ВІЛ-інфікований в Україні не знає про свій статус

Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та департамент освіти Вінницької міської ради у школах міста організували конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці – за життя без СНІД». Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». «Наприкінці



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Молодь Вінниці – за життя без СНІД

Кожен третій ВІЛ-інфікований в Україні не знає про свій статус

Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та департамент освіти Вінницької міської ради у школах міста організували конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці – за життя без СНІД».

Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

«Наприкінці листопада цього року визначили переможців. Найкращою визнано роботу Тетяни Бондаренко із Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32», - йдеться у повідомленні.

Станіслав Єремієвич із Навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №23 посів III місце. Володимир Білоконний із Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 виборов II сходинку.

Також в рамках Всеукраїнської акції «Зупинимо СНІД разом» організатори та учасники влаштували свічкову ходу.