Як у Вінниці святкують Яблучний Спас (фоторепортаж)



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19 серпня православні святкують Преображення Господнє

У народі це свято називають Другим Спасом, або Яблучним Спасом. У Вінниці від ранку люди йдуть до храмів аби освятити «спасівські кошики». Біля Спасо-Преображенського Кафедрального собору у центрі міста священики окропляють кошики з яблуками, грушами, виноградом, сливами, медом, пиріжками і віночками з колоссям.

Традиційно на Соборній вінничани влаштували і міні ярмарок, де продавали все, що потрібно для святкового кошика вірян.

Історія свята

Свято встановлене в пам’ять Преображення Господа нашого Іісуса Христа перед учнями на горі Фавор.

«… Істинно кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі» (Мк. 9: 1). Через шість днів Він узяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна – і піднявся помолитися разом з ними на гору. Там під час молитви, як сказано в Євангелії від Матфея (17: 2-9), Він «преобразився перед ними: лице Його засяяло, як сонце, одежа ж Його стала білою, як світло», - сказано в Євангелії.

Свято вшановувалося християнами вже в IV столітті. Про це свідчать повчання прп. Єфрема Сирина та свт. Іоанна Златоуста. Існування свята в IV столітті вказує на те, що початок його має відноситись до попередніх трьох століть християнства.

Джерело: vinnitsa.info