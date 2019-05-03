Вінничанам повідомили дати ЗНО і розповіли, що можна брати на тестування



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В травні стартує основна сесія ЗНО

Цього року у Вінницькій області кількість осіб, які будуть проходити тестування, зросла. Всього зареєструвалися 15 337 людей.

3 травня під час наради у Вінницькій ОДА повідомили про терміни ЗНО, а також розповіли, коли учасника можуть попросити покинути місце тестування.

На Вінниччині діятиме 61 пункт зовнішнього незалежного оцінювання. Проведення іспитів контролюватимуть понад 3 тисячі вчителів, котрі пройшли навчання і отримали відповідні сертифікати. Також чергуватимуть медичні працівники, поліцейські і працівники служби охорони.

Дати ЗНО 2019

21 травня розпочинається ЗНО з екзамену з математики, який наступного року буде обов’язковим для всіх.

23 травня – українська мова і література.

27 травня – іспанська, німецька та французька мови.

28 травня – англійська мова.

30 травня – екзамен з фізики.

4 червня – тестування з історії України.

6 червня – біологія.

11 червня – іспит з географії.

13 червня – тестування з хімії.

Директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко розповів, що в області спостерігається зменшення популярності точних предметів.

«У нас дійсно суттєво зросла кількість учасників, але разом з тим збільшилася кількість тестувань. В минулому році коледжі, технікуми і училища здавали ЗНО тільки з одного предмету (українська мова і література). В цьому році у них так само, як і в загальноосвітніх навчальних закладах, два ЗНО – українська мова і література та, за вибором, або історія, або математика. 70% з них вибрали все-таки Історію України. У нас зростає популярність географії і дуже непокоїть суттєве зменшення вибору фізики та хімії. Останні 5 років йде спад інтересу до вибору даних предметів», - повідомив посадовець.

Як і минулого року, здійснюватиметься підвіз школярів до пунктів тестування, де діти проходитимуть перевірку металошукачами.

Що потрібно мати під час ЗНО

Паспорт, сертифікат, пляшечку мінеральної води і одну або дві ручки обов’язково чорного кольору. Всі інші предмети є сторонніми.

За що можуть видалити із класу під час проведення ЗНО

«Перелік причини є досить широким. Це списування, використання сторонніх предметів, тобто шпаргалок. Наявність або використання мобільного телефону або смартфону. Учасник заважає іншим особам проходити ЗНО і не підкоряється вимогам представника поліції охорони. Найбільш поширена причина – це наявність мобільного телефону або шпаргалки», - пояснив Геннадій Кузьменко.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднено до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учасники додаткової сесії отримають до 18 липня.

Нагадаємо, що з 2021 року суттєво зміниться система складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для випускників шкіл –стане більше обов’язкових предметів, а тестування з української мови та математики матимуть 2 рівні складності.