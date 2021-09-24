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    Airbus розробив нову модель аеротаксі (відео)

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    Компанія Airbus представила останню модель електроплатформи CityAirbus - Airbus розробив нову модель аеротаксі (відео)

    Компанія Airbus представила останню модель електроплатформи CityAirbus

    Фото з відкритих джерел

    Покоління електричних повітряних суден є частиною концепції Airbus зі створення внутрішньоміських «літаючих таксі»

    Через три тижні, як NASA почала тестувати своє авіатаксі на безпеку і шум, одна з найбільших авіабудівних компаній світу Airbus представила останню модель електроплатформи CityAirbus, що має нульовий рівень викидів і створена для польотів в чутливих до шуму міських районах. Про це повідомляє бізнесове видання Insider.

    Це покоління електричних повітряних суден є частиною концепції Airbus зі створення внутрішньоміських «літаючих таксі». Авіаційне транспортний засіб eVTOL з нульовим рівнем викидів було представлено на першому саміті Airbus, присвяченому темі «Новаторство в стійкій аерокосмічній галузі», на якому основна увага приділяється концепціям, які розширюють ринок міської повітряної мобільності.

    За даними Airbus, eVTOL може перевозити чотирьох пасажирів, дистанційно управлятися і літати на відстань до 80 км зі швидкістю до 120 км/год. Корпус повітряного судна має V-подібне оперення і нерухомі крила, а його унікальна силова установка складається з восьми пропелерів з електричним приводом.

    Зниження шуму – ключова особливість транспортного судна, яка забезпечує рівень шуму менш як 65 децибелів у польоті і нижче 70 дБ під час посадки, що навіть тихіше пилососа, що працює на повну потужність.

    Нагадаємо, транснаціональна аерокосмічна корпорація Airbus представила три концепції авіалайнерів ZEROe, в яких основним джерелом енергії буде служити водень. Перші в світі комерційні літаки з нульовим рівнем викидів надійдуть в експлуатацію до 2035 року.

    Теги: таксі ринок модель водень
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    Airbus розробив нову модель аеротаксі (відео)