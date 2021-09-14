Apple презентує нові гаджети: онлайн трансляція

Сьогодні Apple презентує нову лінійку iPhone 13

Американська компанія Apple сьогодні проводить традиційну вересневу презентацію нових гаджетів. Одна з найбільш очікуваних новинок – нове покоління смартфонів iPhone.

Очікується, що сьогодні Apple презентує нову лінійку iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.





Що стосується iPhone 13, то, за даними західних джерел, модельний ряд не відрізняється від попереднього покоління і включатиме iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Розміри екранів залишаться колишніми, але сам виріз може стати менше.

Apple Watch Series 7, згідно з прогнозами, отримає кутастий дизайн, дисплей буде більше на 20-30%. Крім того, можуть показати навушники Air Pods 3, які зовні будуть схожі на AirPods Pro.

Деяка цікава інформація про iPhone 13 раніше з’явилася у мережі. Наприклад, відомо, що нові смартфони Apple отримають космічний зв’язок. Мова йде про можливість девайсів працювати через супутники.

Apple також працює ще над однією функцією, для якої буде задіяна підтримка супутникового зв'язку. Вона дозволить користувачам повідомляти про різні події, наприклад, авіакатастрофи, потоплення суден і пожежі. Ця система надасть можливість детально повідомити про інцидент і запитає про необхідність відправки пошуково-рятувальної служби. Крім того, вона зможе автоматично відправити локацію користувача, дані з додатка Apple Health і оповістити контактні особи.

Напередодні співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії.







