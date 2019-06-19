BMW відкликає понад півмільйона авто через небезпечну проводку



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,Майже 274 тис. машин будуть відкликані в Німеччині

Німецький автоконцерн BMW відкликає в Європі 560 тис. автомобілів. З них майже 274 тис. будуть відкликані в Німеччині.

Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на представника концерну.

Зазначається, що причиною відкликання стали можливі проблеми з проводкою.

Відкликанню підлягають автомобілі моделей E60, E61, E63 і E64, випущені з 2002 по 2010 роки. У згаданих машин п'ятої та шостої серій можлива корозія гвинтового з'єднання на електропроводці, що може призвести до займання.

У BMW при цьому уточнили, що відкликання «є запобіжним заходом», і лише в поодиноких випадках була реальна загроза пожежі.

До слова, за статистикою, яка була оприлюднена на початку квітня, українці з початку року купили нових авто на більш ніж півмільярда доларів.

Найбільшу кількість авто купили в Києві: за три місяці року жителі столиці зареєстрували понад 7 тисяч машин на загальну суму $230 млн. Найменша кількість - у Рівному та Чернівцях. Там зареєстровано всього по 146 нових автомобілів.

Найпопулярнішою маркою в Україні була Renault - зареєстровано 2,5 тисячі автомобілів цього бренду. Друга - Toyota (2,2 тисячі), третя - Kia (1,7 тисячі).

Серед автомобілів А-класу найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стала Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі - Renault Logan. Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У сегменті E більше всіх продажів продано Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед кросоверів лідером продажів став Kia Sportage.

При чому також у першому кварталі попит на електромобілі в Україні зріс на 71%.