У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)

15 реанімобілів потраплять в Україну на початку тижня

Британське підприємство працювало у три зміни, щоб перетворити колишні армійські машини на реанімобілі

Посольство України в Британії на зібрані через платформу withukraine кошти закупило 30 броньованих «швидких». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine, на закупівлю не лише звичайних «швидких», але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків», – йдеться у заяві українського посольства.

На броньовані реанімобілі перетворилися колишні армійські машини. Їх переобладнали в компанії Venari Group, найбільшому та найстарішому виробнику автомобілів швидкої допомоги у Великій Британії, розповів представник посольства Тарас Крикун.

Працівники підприємства працювали в три зміни, без жодного прибутку для компанії. Всюди висять прапори України. Замість «good afternoon» кажуть «slava Ukraini».

15 автомобілів потраплять в Україну на початку тижня.

Нагадаємо, Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.