  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)

    15 реанімобілів потраплять в Україну на початку тижня - У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)

    15 реанімобілів потраплять в Україну на початку тижня

    фото: Посольство України в Британії

    Британське підприємство працювало у три зміни, щоб перетворити колишні армійські машини на реанімобілі

    Посольство України в Британії на зібрані через платформу withukraine кошти закупило 30 броньованих «швидких». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    «Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine, на закупівлю не лише звичайних «швидких», але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків», – йдеться у заяві українського посольства.

    На броньовані реанімобілі перетворилися колишні армійські машини. Їх переобладнали в компанії Venari Group, найбільшому та найстарішому виробнику автомобілів швидкої допомоги у Великій Британії, розповів представник посольства Тарас Крикун.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)
    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)
    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)
    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)

    Працівники підприємства працювали в три зміни, без жодного прибутку для компанії. Всюди висять прапори України. Замість «good afternoon» кажуть «slava Ukraini».

    15 автомобілів потраплять в Україну на початку тижня.

    Нагадаємо, Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото)