Будівництво ракетних катерів для України. Посол Великої Британії повідомила, коли буде підписано контакт

Дипломатка нагадала, що будівництво катерів для ВМС України є частиною пакету з оборонної підтримки Великою Британією

«Виробники вже двічі були в Україні»

Контракт щодо будівництва Великою Британією ракетних катерів для військово-морського флоту України може бути підписаний вже у найближчі кілька тижнів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Сіммонс нагадала, що з моменту, коли між Україною та Великою Британією близько року тому було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва ракетних катерів, британські виробники вже двічі відвідали Україну. Їхньою головною метою було оцінити, який саме тип обладнання потрібний українському флоту. Наразі, за словами дипломатки, сторони дуже близькі до наступного етапу – підписання специфікацій.

«Оборонні контракти є складними та займають багато часу. І це є особливо важливим у цьому випадку, тому що половину нових спроможностей буде збудовано тут. Ми не просто поставляємо готові вироби, а передаємо технології. А для цього також потрібно зробити оцінку інфраструктури порту в Миколаєві», – зазначила Мелінда Сіммонс.

Дипломатка також нагадала, що будівництво катерів для ВМС України є частиною пакету з оборонної підтримки України Великою Британією, який також включає довготривале комплексне тренування та участь у спільних військових навчаннях.

«Цього року відбулися найбільші за всю історію двосторонніх відносин спільні навчання «Козацька булава-2021», – нагадала Мелінда Сіммонс, додавши, що, на її думку, модернізація Військово-морських сил України є «чудовим прикладом двосторонньої військово-морської співпраці».

Раніше повідомлялося, що У Великій Британії спроєктують нові ракети для майбутніх українських ракетних катерів. Це можуть бути ракети малої або великої дальності. Аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз уточнив, що це будуть ракети нового класу, спроєктовані спеціально для України британською промисловістю.

Як відомо, Британія надасть Україні ракетну зброю і військові кораблі.