Додатки на iPhone отримують дані про користувачів в обхід заборони Apple

Додатки збирають в тому числі дані про час останнього перезапуску iPhone і налаштуваннях яскравості екрану

Деякі популярні додатки для iPhone отримують дані про власника пристрою, навіть якщо він заборонив відстежувати власні дії. Як повідомляє 9to5mac, введені Apple заборони можна обійти.

За словами колишнього інженера американського техногіганта Джонні Ліна, додатки збирають в тому числі дані про час останнього перезапуску iPhone і налаштуваннях яскравості екрану. Сам по собі ідентифікатор не розкриває ніяких подробиць про особу користувача, однак ця технологія дозволяє рекламодавцям дізнатися його інтереси.

У приклад приведена гра Subway Surfers, яка навіть при включеній забороні починає посилати рекламній компанії Chartboost 29 дуже докладні дані про iPhone, включаючи IP-адресу, обсяг вільної пам'яті, поточний рівень гучності, рівень заряду батареї і багато іншого. Таким чином можливо обчислити унікальний ідентифікатор кожного iPhone.

Розробник проєкту, компанія Sybo, стверджує, що збирає і передає дані рекламодавцям для забезпечення працездатності гри, хоча не уточнює, який взаємозв'язок між функціонуванням гри і маркетологами.

Apple наполягає, що можливість заборони на відстеження повністю захищає користувачів від збору даних.