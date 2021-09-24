ЄС планує ввести єдиний зарядний кабель для смартфонів. Apple проти

USB-C кабель стане стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, камер, навушників, портативних колонок, а також портативних пристроїв для відеоігор

Європейська комісія заявила про те, що введе в експлуатацію єдиний зарядний порт для смартфонів, планшетів та інших пристроїв. Таким чином в ЄС мають намір боротися з електронними відходами, повідомляє «Інтерфакс».

«Сьогодні Комісія приймає важливу міру проти електронних відходів і незручності споживачів, викликаних превалюванням різних, несанкціонованих зарядних пристроїв для електронних пристроїв. USB-C кабель стане стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, камер, навушників, портативних колонок, а також портативних пристроїв для відеоігор», – йдеться в прес-релізі ЄК.

За словами виконавчого заступника голови ЄК Маргрете Вестагер, «європейські споживачі доволі довго були розчаровані несумісністю зарядних пристроїв, які складуються в ящиках».

Як тільки введення єдиного стандарту зарядних кабелів схвалять в Європейському парламенті, це вплине на глобальний ринок смартфонів. На даний момент користувачі вибирають між смартфонами, які користуються трьома стандартами: Lightning у Apple, мікро-USB у більшості інших смартфонів і новітній USB-C.

У ЄК вважають, що використання USB-C у всіх смартфонах дозволить скоротити споживання електроенергії. Крім того, там вважають, що ситуація з різними зарядними кабелями «незручна». За даними ЄС, споживачі щорічно витрачають близько 2,4 мільярда євро тільки на зарядні пристрої, які купують додатково до основних.

У компанії Apple заявили, що введення єдиного зарядного пристрою сповільнить інновації та сприятиме більшому забрудненню навколишнього середовища. Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що нововведення «не виступає проти когось, воно виступає на стороні європейських користувачів».