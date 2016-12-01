Додаток до телефону для фітнесу видає координати секретних баз

Додаток Strava дає можливість вивчити деталі баз, яких не показує Google Maps

Додаток для фітнесу для сматфонів Strava може видавати місце знаходження секретних військових об’єктів. Про це повідомляє британське видання The Guardian. У листопаді 2017 року Strava опублікувала всі 3 трлн маршрутів для тренувань, які завантажили користувачі. Однак аналітики під час нещодавнього аналізу прийшли до висновку, що військові,



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Додаток Strava дає можливість вивчити деталі баз, яких не показує Google Maps

Додаток для фітнесу для сматфонів Strava може видавати місце знаходження секретних військових об’єктів. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У листопаді 2017 року Strava опублікувала всі 3 трлн маршрутів для тренувань, які завантажили користувачі. Однак аналітики під час нещодавнього аналізу прийшли до висновку, що військові, котрі користуються відповідним додатком, можуть тим самим показувати розташування секретних об’єктів – перш за все периметрів військових баз.

Так, за допомогою аналізу даних можна чітко знайти військові бази США в Сирії, Афганістані і Джибуті, оскільки додатком Strava користуються виключно іноземці. При цьому даний додаток дозволяє при збільшенні на карті чітко побачити саму базу і її структуру, що не можна зробити за допомогою сервісів Google Maps і Apple’s Maps. Так само аналіз даних дає можливість дізнатися більше про британські бази на Фолклендських островах чи про так звану «Зону 51» в штаті Невада.

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