Кількість ДТП на Київщині з початку року перевалила за тисячу
Недотримання правил дорожнього руху призводить до ДТП
Фото: Патрульна поліція Київської області
Правоохоронці назвали п’ять основних причин ДТП на території Київщини
З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 1113 дорожньо-транспортних пригод.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.
Основними причинами автопригод, які були зафіксовані з початку року:
- порушення правил маневрування – 553;
- недотримання дистанції – 152;
- перевищення безпечної швидкості – 141;
- порушення правил проїзду перехресть – 76;
- керування в нетверезому стані – 41.
Правоохоронці закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби зберегти життя та здоров’я.
Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель. У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. В результаті ДТП загинула одна людина.
13 лютого на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками. Зіткнулися Toyota і ЗАЗ, водій останньої автівки загинув на місці ДТП.