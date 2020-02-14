  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кількість ДТП на Київщині з початку року перевалила за тисячу

    • Розсилка
    Недотримання правил дорожнього руху призводить до ДТП - Кількість ДТП на Київщині з початку року перевалила за тисячу
    Недотримання правил дорожнього руху призводить до ДТП
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Правоохоронці назвали п’ять основних причин ДТП на території Київщини

    З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 1113 дорожньо-транспортних пригод.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.

    Основними причинами автопригод, які були зафіксовані з початку року:

    • порушення правил маневрування – 553;
    • недотримання дистанції – 152;
    • перевищення безпечної швидкості – 141;
    • порушення правил проїзду перехресть – 76;
    • керування в нетверезому стані – 41.

    Правоохоронці закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби зберегти життя та здоров’я.

    Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель. У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. В результаті ДТП загинула одна людина.

    13 лютого на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками. Зіткнулися Toyota і ЗАЗ, водій останньої автівки загинув на місці ДТП.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ