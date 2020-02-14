Кількість ДТП на Київщині з початку року перевалила за тисячу



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Недотримання правил дорожнього руху призводить до ДТП Фото: Патрульна поліція Київської області

Правоохоронці назвали п’ять основних причин ДТП на території Київщини

З початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 1113 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.

Основними причинами автопригод, які були зафіксовані з початку року:

порушення правил маневрування – 553;

недотримання дистанції – 152;

перевищення безпечної швидкості – 141;

порушення правил проїзду перехресть – 76;

керування в нетверезому стані – 41.

Правоохоронці закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби зберегти життя та здоров’я.

Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель. У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. В результаті ДТП загинула одна людина.

13 лютого на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками. Зіткнулися Toyota і ЗАЗ, водій останньої автівки загинув на місці ДТП.