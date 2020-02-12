Президент і міністри Франції пересядуть на екотранспорт



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Президент Франції Еммануель Макрон змінить свій автомобіль на більш екологічний

Французькі політики змінять свої авто задля скорочення викидів вуглекислого газу

Президент Франції Еммануель Макрон задля скорочення викидів вуглекислого газу змінить свій автомобіль на більш екологічний. Про це пише АР.

За даними журналістів, йдеться про броньований автомобіль, двигун якого частково працюватиме на електроенергії.

Тим часом усі французькі міністри також зобов’язуються «пересісти» на транспортні засоби з електричним або гібридним двигуном.

Також французьким урядовцям тепер пропонують не використовувати літаки, якщо до місця призначення можна дістатися поїздом менше ніж за чотири години.

Міністр екології Елізабет Борн заявила, що нові правила набудуть чинності в липні.

Серед інших кроків зі скорочення викидів – щорічний бонус в розмірі 200 євро для державних службовців, які пересядуть на велосипеди або будуть спільно використовувати авто.

Також з липня Франція припинить закупівлю одноразових предметів з пластику.

Раніше повідомлялося, що в Україні електромобілі отримають номери з зеленим шрифтом, а місця для їхнього паркування обладнають спеціальними значками.