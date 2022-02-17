Енергосистема України три дні працюватиме ізольовано: деталі тестування

Коли та як відбуватиметься випробування

Робота в ізольованому режимі – випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Об'єднана енергосистема (ОЕС) України проходитиме перший етап випробувань в ізольованому режимі 24-26 лютого. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Так, перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року. На цей час ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

«Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами», – йдеться в повідомленні.

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого. Після їхнього завершення будуть виконуватися операції щодо тимчасового від’єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі. Повідомляється, що повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого.

«Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Мета випробувань – продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц у різних режимах роботи. Тестування передбачають почергове проведення відключення генерації та навантаження», – підкреслили в «Укренерго».

Зазначається, що робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована так, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональне використання палива. Крім того, «Укренерго» вжило всіх необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування ринку електроенергії в режимі однієї торгової зони під час ізольованої роботи.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» призначила дати триденного випробування Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в умовах ізольованого режиму.

Раніше повідомлялось, що тестова робота енергосистеми України в ізольованому режимі запланована протягом трьох днів в лютому 2022 року. При цьому, Україна готується до сценарію, коли від'єднавшись від Росії та Білорусі в тестовому режимі, під'єднатися назад просто не зможе.

Додамо, що Білорусь та Росія у 2021 році забезпечили 75% українського імпорту електроенергії. Імпорт з цих країн здійснювався лише до травня 2021 року, після чого був заборонений рішенням НКРЕКП. А згодом відновлений у листопаді 2021 року, щоправда, лише з Білорусі.

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